FAA levanta orden de reducción de vuelos y permite a aerolíneas comerciales reanudar sus horarios habituales

La Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) dijo el domingo que está levantando todas las restricciones a los vuelos comerciales que se impusieron en 40 aeropuertos principales durante el cierre de gobierno más largo del país.

Las compañías aéreas podrán reanudar sus vuelos regulares a partir del lunes a las 6:00 a.m., hora del este de Estados Unidos, según informó la agencia.

El anuncio lo hicieron en una declaración conjunta el Secretario de Transportes, Sean P. Duffy, y el Administrador de la FAA, Bryan Bedford.

La FAA, alegando problemas de seguridad al aumentar la escasez de personal en las instalaciones de control del tráfico aéreo durante el cierre, emitió una orden sin precedentes para limitar el tráfico en los cielos. La orden estaba en vigor desde el 7 de noviembre y afectó a miles de vuelos en todo el país.

Entre los aeropuertos afectados figuran los de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.

Las reducciones de vuelos comenzaron en un 4% y luego aumentaron al 6% antes de que la FAA volviera el viernes a reducir las restricciones al 3%, alegando continuas mejoras en la dotación de personal de los controladores aéreos desde que finalizó el cierre récord de 43 días el 12 de noviembre.

El comunicado de la FAA dice que un equipo de seguridad de la agencia recomendó rescindir la orden después de “revisiones detalladas de las tendencias de seguridad y la disminución constante de los eventos desencadenados por la dotación de personal en las instalaciones de control del tráfico aéreo.”

El comunicado dice que la FAA “es consciente de los informes de incumplimiento por parte de los transportistas en el transcurso de la orden de emergencia. La agencia está revisando y evaluando las opciones de aplicación”. No dio más detalles.

Las cancelaciones alcanzaron su punto álgido el 9 de noviembre, cuando las aerolíneas suprimieron más de 2,900 vuelos debido a la orden de la FAA, la actual escasez de controladores y el mal tiempo en algunas partes del país. Pero las condiciones empezaron a mejorar a lo largo de la semana pasada, cuando más controladores volvieron al trabajo en medio de las noticias de que el Congreso estaba cerca de llegar a un acuerdo para poner fin al cierre. Ese progreso también llevó a la FAA a pausar los planes de nuevos aumentos de tarifas.

En un principio, la agencia había previsto una reducción del 10% de los vuelos. Duffy había declarado que los preocupantes datos de seguridad demostraban que la medida era necesaria para aliviar la presión sobre el sistema de aviación y ayudar a gestionar la creciente escasez de personal en las instalaciones de control del tráfico aéreo, a medida que el cierre entraba en su segundo mes y comenzaban a acumularse las interrupciones de los vuelos.

Los controladores aéreos fueron algunos de los empleados federales que tuvieron que seguir trabajando sin sueldo durante el cierre. Perdieron dos nóminas durante el impasse.

Duffy no ha dado a conocer los datos concretos sobre seguridad que han motivado los recortes, pero ha citado informes sobre aviones que se acercan demasiado en el aire, más incursiones en pista y preocupación de los pilotos por la respuesta de los controladores.