Donald Trump anuncia acuerdo para reducir costo de medicamento de fertilidad

Washington— El fabricante de medicamentos EMD Serono reducirá el costo de un medicamento común para la fertilidad a través de un acuerdo alcanzado con el gobierno, dijo el presidente Donald Trump el jueves, al tiempo que dio a conocer una nueva guía federal que, según dijo, alentará a los empleadores a ofrecer cobertura de fertilidad.

La nueva guía permitirá a las empresas ofrecer beneficios de fertilidad separados de los principales planes de seguro médico, como lo hacen con los planes dentales y de la vista, dijo Trump.

El anuncio en la Oficina Oval ofrece un primer vistazo a cómo Trump planea dar seguimiento a su orden ejecutiva a principios de este año con el objetivo de reducir el costo de la fertilización in vitro (FIV), un procedimiento médico que ayuda a las personas que enfrentan infertilidad a formar sus familias. Pero se queda muy corto de su promesa como candidato de hacer que el tratamiento de FIV sea gratuito. Marca el tercer acuerdo que la administración ha hecho con las compañías farmacéuticas para recortar los precios de los medicamentos en las últimas semanas.

Gonal-f de EMD Serono se encuentra entre varios medicamentos utilizados con frecuencia por pacientes que se someten a tratamientos de FIV, que implican el uso de hormonas para desencadenar la ovulación, produciendo múltiples óvulos que se extraen de los ovarios para ser fertilizados o congelados. Los medicamentos pueden ser costosos y, a menudo, cuestan a los pacientes miles de dólares por un solo ciclo de FIV. Muchos pacientes que intentan quedar embarazadas a través de la FIV pasan por más de un ciclo.

El presidente dijo que el medicamento estará disponible con un descuento en TrumpRx, un sitio web del gobierno donde los pacientes podrán comprar medicamentos directamente de los fabricantes.

Trump dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también trabajará con EMD Serono para acelerar la aprobación de otro de sus medicamentos para la fertilidad disponible en Europa, llamado Pergoveris.

El anuncio del jueves se produce después de que Donald Trump emitiera una orden ejecutiva en febrero prometiendo hacer que la FIV sea más asequible. Durante su campaña el año pasado, Donald Trump prometió que si era elegido, haría que el tratamiento de FIV fuera gratuito.

Sonograma de una paciente que se sometió a fertilización in vitro. (Vanessa Serra Díaz)

“Bajo la administración de Donald Trump, su gobierno pagará, o su compañía de seguros tendrá el mandato de pagar, todos los costos asociados con el tratamiento de FIV”, dijo en un evento en Michigan. “Porque queremos más bebés, para decirlo bien”.

Esa promesa se produjo tras la creciente presión después de que sus nominados a la Corte Suprema ayudaron a revocar el derecho al aborto en Roe v. Wade, lo que dio inicio a un esfuerzo en los estados liderados por el Partido Republicano para imponer nuevas restricciones, incluidas algunas que han amenazado el acceso a la FIV al tratar de definir la vida como comenzando en la concepción.

Roger Shedlin, CEO de la compañía de beneficios de fertilidad y construcción familiar WIN, expresó el miércoles su entusiasmo por lo que llamó ‘pasos en la dirección correcta’.

“Cualquier iniciativa que aborde el costo de los medicamentos tendrá un impacto positivo material en el costo general del ciclo de fertilidad”, dijo.

Corinn O’Brien, de 39 años, de Birmingham, Alabama, dijo que cualquier cosa para reducir los costos de la FIV sería ‘enorme para las familias’.

O’Brien dijo que se sometió a tres rondas de FIV y dio a luz a una hija en junio. Cada vez, los medicamentos costarían entre $1,000 y $5,000.

Ella dijo que cubrir todo el ciclo de FIV “en última instancia, cambiaría el juego para las familias”, pero ayudar con el costo de los medicamentos “es progreso y es muy apreciado”.