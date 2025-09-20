Opinión
20 de septiembre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump confirma que Fuerzas Armadas atacaron otro barco que presuntamente transportaba drogas

El presidente añadió que tres personas fallecieron en la operación

20 de septiembre de 2025 - 8:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump confirmó el ataque mediante una publicación en su red social, Truth Social. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump dijo el viernes que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo su tercer ataque mortal este mes contra una presunta embarcación de contrabando de drogas.

En una publicación en redes sociales, Trump señaló que el ataque, en el que murieron tres personas, fue dirigido contra una embarcación "afiliada a una Organización Terrorista Designada que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)".

No ofreció detalles más precisos sobre la ubicación del ataque, y la Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta de narcotráfico conocida rumbo a envenenar a los estadounidenses", dijo Trump en la publicación.

Estados Unidos ya había llevado a cabo este mes dos ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas que habían partido de Venezuela.

Estados UnidosDonald TrumpDepartamento de Defensa de Estados UnidosNarcotráficoVenezuela
