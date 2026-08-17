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Donald Trump culpa a vándalos de haber dañado el césped donde celebró el Día de la Independencia

El presidente lanzó la acusación en redes sociales, sin aportar pruebas claras

17 de agosto de 2026 - 9:04 AM

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Trabajadores desmontan las estructuras del evento "Salute to America", que se llevó a cabo con motivo del Día de la Independencia en homenaje al aniversario número 250 de la nación. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que vándalos son los responsables de que haya grandes extensiones de césped muerto en el National Mall, cerca del monumento a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo lugar donde el mandatario ordenó construir un escenario y reunió a multitudes para celebrar el 4 de julio.

Trump lanzó la acusación en su red social, sin explicar por qué cree que se trata de obra de vándalos y no de césped aplastado por las festividades del Día de la Independencia. Publicó una foto que muestra una zona que antes estaba cubierta de hierba junto al Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, ahora rala y marrón en gran parte del amplio césped.

“Miren lo que los vándalos le hicieron al césped que conecta el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial vandalizado y el Estanque Reflectante vandalizado, que en breve se abrirá de nuevo, y mejor que nunca”, escribió el presidente en su red Truth Social.

“¡Cualquiera que piense que el Estanque Reflectante no fue vandalizado debería volver a la facultad de derecho!”, agregó.

Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C.El presidente Donald Trump levanta el puño al concluir su discurso.Fuegos artificiales estallan sobre el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad de Nueva York.
1 / 15 | A pesar del mal tiempo: Donald Trump celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos. Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C. - Mark Schiefelbein

Trump ha culpado repetidas veces a vándalos por daños en sus proyectos de renovación en la capital del país, a menudo sin pruebas, y en ocasiones a pesar de versiones contrarias de sus propios funcionarios. El mandatario arremetió este mes contra la fiscal federal Jeanine Pirro, luego de que la oficina de ella concluyera que los daños en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln se debían a una construcción deficiente y no a obra de vándalos, según alegaba Trump.

Las autoridades anunciaron el viernes un arresto relacionado con vandalismo en el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, después de que se encontraran pintadas en el monumento las palabras “manos limpias dinero sucio” y una fuente llena de burbujas. Pirro indicó que se presentaron cargos por delito grave contra Melissa L. Farris.

Los documentos de acusación de ese caso no mencionan el área de césped que Trump destaca en sus nuevas afirmaciones. Las autoridades señalaron que Farris ya había sido arrestada anteriormente por acampar en propiedad federal, a unas pocas manzanas del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, pero no en el área citada por Trump.

En cambio, ese tramo de césped es donde se construyó un gran escenario y donde se congregaron multitudes para escuchar a Trump y ver fuegos artificiales el 4 de julio, en un acto para celebrar el aniversario número 250 de la fundación del país. Trump afirmó, sin aportar pruebas, que más de 400,000 personas asistieron al evento antes de que una tormenta azotara la zona y lo obligara a retrasar sus declaraciones.

Fotos de ese momento, tomadas por una cámara web de transmisión en directo situada en lo alto del Monumento a Washington, muestran un gran templete y zonas de asientos que cubrían casi todo el césped que Trump dice ahora que fue vandalizado. Fotos de The Associated Press de los días siguientes mostraron a trabajadores retirando las estructuras, dejando al descubierto césped marrón y dañado debajo de ellas.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes.Los visitantes observan cómo los empleados del Servicio de Parques Nacionales utilizan aspiradoras para limpiar el estanque.La semana pasada se difundieron en las redes sociales unas imágenes que mostraban que el proyecto de Trump, al parecer, había salido mal, lo que atrajo a multitudes de curiosos, ansiosos por ver los efectos con sus propios ojos.
1 / 23 | Una "renovación" que salió mal: así luce el estanque del Monumento a Lincoln en Washington D.C.. El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes. - Manuel Balce Ceneta

El 1 de agosto, Trump publicó otra foto del mismo lugar que parece mostrar los números “86 47” —que funcionarios federales han dicho que constituyen una amenaza contra Trump— marcados en el césped. Lo citó como prueba para refutar la conclusión de Pirro, calificándolo de “un caso puro de vandalismo, que incluyó el césped”.

“Puede que haya habido alguna dificultad con el contratista, ¡pero el daño principal fue causado por vándalos!”, escribió.

Esos números no son visibles en la foto que Trump publicó el domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Donald TrumpWashington D. C.Día de la IndependenciaBreaking News
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