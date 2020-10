El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se expresó hoy confiado con que “pronto estará de vuelta” y dijo sentirse mejor que ayer, viernes, previo a haber sido admitido al centro médico militar Walter Reed en Washington, D.C. por su diagnóstico de COVID-19.

“Llegué aquí (ayer), no me sentía muy bien. Ahora me siento mucho mejor, estamos trabajando arduamente para traerme de vuelta completamente. Tengo que estar de vuelta porque todavía tenemos que hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo (Make America Great Again). Hemos hecho un gran trabajo, pero todavía tenemos pasos por tomar y tenemos que terminar el trabajo”, dijo el mandatario en un mensaje publicado en las redes sociales, vestido con un gabán, sin corbata, en una mesa de trabajo de la habitación presidencial en el hospital.

“Creo que estaré de vuelta pronto y espero que podamos completar la campaña de la manera que empezó”, agregó.

En el vídeo, Trump se vio relativamente con buen semblante.

Trump, quien anunció su contagio con el coronavirus en la madrugada del viernes, agradeció al equipo de profesionales de la salud del hospital y al apoyo que ha recibido en estos últimos días de líderes políticos.

“Estoy luchando por millones de personas alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Venceremos al coronavirus o como sea que lo quieran llamar”, dijo.

El presidente sostuvo que la primera dama, Melania Trump, quien también fue diagnosticada con el virus, se encuentra en mejor condición que él, lo que atribuyó a la diferencia de edad. Trump tiene 74 años y la primera dama 50.

Después de horas de confusión, la Casa Blanca reconoció que el presidente Donald Trump tuvo signos vitales “preocupantes” que provocaron su hospitalización, debido al coronavirus, y que este fin de semana es crítico para lograr su recuperación.

“Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado médico. No estamos en un camino claro hacia una plena recuperación”, indicó hoy el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Las declaraciones de Meadows fueron atribuidas primero por la Casa Blanca a una persona familiarizada con la salud de Trump. Pero, un vídeo y Associated Press confirmaron que fueron expresiones de Meadows al equipo de cobertura colectiva.

El presidente Trump requirió el uso de un respirador artificial el viernes en la mañana, tras bajarle el nivel de oxígeno, según fuentes del New York Times y CNN. La respiración suplementaria le fue suministrada en la Casa Blanca, antes de ser trasladado al anochecer del viernes al centro médico militar Walter Reed, en Bethesda (Maryland), colindante con la capital estadounidense.

Acompañado de doctores que le atienden en el hospital, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, confirmó que el presidente tuvo fiebre desde el jueves en la noche hasta la mañana del viernes y ha tenido tos leve y congestión.

“No ha tenido problemas de respiración” ni fiebre “en las últimas 24 horas”, agregó Conley, quien fue evasivo al momento de ser preguntado sobre la necesidad que tuvo Trump de un respirador artificial.

Conley tampoco precisó cuando el presidente Trump – quien tuvo actividades públicas toda la semana en la Casa Blanca, Ohio, Minnesota y Nueva Jersey-, pudo haberse contagiado. No está claro cuando se le hizo la última prueba de diagnóstico a Trump antes de dar positivo el jueves.

Trump comenzó a ser tratado con el antiviral Remdesivir el viernes en la noche, para frenar el avance del virus, y deberá utilizar ese medicamento durante cinco días, que vencen el martes.

El médico del presidente de Estados Unidos tuvo que corregirse después de haber dicho que el presidente Trump fue diagnosticado con el coronavirus 72 horas antes, lo que hubiese supuesto el miércoles.

Conley mantuvo después la versión original de que Trump fue diagnosticado con el coronavirus en la noche del jueves y que el viernes recibió 8 gramos de un coctel de anticuerpos de la empresa Regeneron, que está aún en ensayos clínicos.

La aclaración del médico de la Casa Blanca era fundamental, pues Trump viajó el jueves a Nueva Jersey para un evento de recaudación de fondos en el que tuvo contacto con docenas de personas, antes de someterse a la prueba de diagnóstico del coronavirus en horas de la tarde.

De todos modos, Meadows reconoció que la Casa Blanca supo que la ayudante de Trump, Hope Hicks, había dado positivo al coronavirus, cuando el presidente iba hacia la base aérea de Andrews, en Maryland, para abordar el Air Force One e ir a Nueva Jersey. Hicks viajó con Trump el martes a Ohio y el miércoles a Minnesota.

No fue hasta cerca de la 1:00 a.m. del viernes que el presidente Trump, por medio de su cuenta de Twitter, informó que él y la primera dama, Melania Trump, fueron diagnosticados con el virus.

Con información de nuestro corresponsal José A. Delgado.