Donald Trump dice que considerará el indulto para el alcalde de Nueva York, Eric Adams

El presidente electo Donald Trump dijo el lunes en una conferencia de prensa de amplio alcance que consideraría indultar al alcalde de la ciudad de Nueva York , Eric Adams . Por otro lado, instó al gobierno de Joe Biden a detener la venta de porciones no utilizadas del muro fronterizo que fueron compradas pero no instaladas durante su primer mandato.

“Sí, lo haría”, considerar indultar a Adams, dijo Trump a los periodistas en su club Mar-a-Lago en Florida, antes de decir que no estaba familiarizado con los detalles específicos de los cargos que enfrenta Adams.

El Congreso el año pasado requirió que el gobierno de Biden se deshiciera de las piezas no utilizadas del muro fronterizo. La medida, incluida en la masiva Ley de Autorización de Defensa Nacional, permite la venta o donación de las piezas a los estados en la frontera sur, siempre que se utilicen para renovar las barreras existentes, no para instalar nuevas. El Congreso también ordenó al Pentágono que contabilizara los costes de almacenamiento del material del muro fronterizo mientras no se utilice.