22 de agosto de 2025
86°bruma
Donald Trump dice que seguirá extendiendo el plazo de cierre de TikTok

El presidente dice que las preocupaciones de seguridad nacional y privacidad relacionadas con la red social están “muy sobrevaloradas”

22 de agosto de 2025 - 4:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de TikTok en un celular. (Michael Dwyer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— El presidente Donald Trump está calificando las preocupaciones de seguridad nacional y privacidad relacionadas con TikTok y su empresa matriz china como “muy sobrevaloradas” y dijo el viernes que seguirá extendiendo el plazo para la popular plataforma de videos hasta que haya un comprador.

RELACIONADAS

El Congreso aprobó una prohibición de TikTok en Estados Unidos a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación mayoritaria. Pero Trump ha extendido el plazo tres veces durante su segundo mandato, y el próximo vence el 17 de septiembre.

“Vamos a vigilar las preocupaciones de seguridad”, dijo el presidente a los periodistas, pero añadió: “Tenemos compradores, compradores estadounidenses”, y “hasta que la complejidad de las cosas se resuelva, simplemente lo extendemos un poco más”.

La primera extensión fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma se oscureciera brevemente cuando una prohibición nacional, aprobada por el Congreso y confirmada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, entró en vigor. La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense que se vino abajo después de que China se retirara tras el anuncio de aranceles de Trump.

Sus comentarios se producen después de que la Casa Blanca abriera una cuenta de TikTok esta semana.

“Usé TikTok en la campaña”, dijo el presidente.

TikTok se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos, un país que, por su densidad poblacional, es un gran consumidor de la aplicación de origen chino.La Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley que obliga a la plataforma a romper sus vínculos con Bytedance para evitar la restricción en suelo norteamericano. Suecia, al igual que DInamarca, prohibió la aplicación china por razones de seguridad.
1 / 22 | Países que han prohibido TikTok. TikTok se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos, un país que, por su densidad poblacional, es un gran consumidor de la aplicación de origen chino. - ANDY RAIN

“Soy fan de TikTok”, dijo. “A mis hijos les gusta TikTok. A los jóvenes les encanta TikTok. Si pudiéramos mantenerlo en marcha”.

A medida que las extensiones continúan, parece cada vez menos probable que TikTok sea prohibido en Estados Unidos en el corto plazo. La decisión de mantener TikTok con vida a través de una orden ejecutiva ha recibido cierto escrutinio, pero la administración no se ha enfrentado a un desafío legal en los tribunales, a diferencia de muchas otras órdenes ejecutivas de Trump.

Los estadounidenses están aún más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

Una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que alrededor de un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba la prohibición de TikTok, por debajo del 50% en marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a una prohibición, y un porcentaje similar dijo que no estaba seguro.

Entre los que dijeron que apoyaban la prohibición de la plataforma de medios sociales, alrededor de 8 de cada 10 citaron las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios en riesgo como un factor importante en su decisión, según el informe.

Breaking NewsTikTokRedes socialesDonald TrumpTribunal Supremo de Estados UnidosChina
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
