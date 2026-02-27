Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que tal vez opte por “una toma de control amistosa de Cuba”

Realizó estas expresiones en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington

27 de febrero de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una “toma de control amistosa de Cuba, en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.

RELACIONADAS

“Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, declaró a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin.

El presidente aseguró que Cuba está en “serios problemas” y que Estados Unidos podría hacer algo “muy positivo” para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país.

“Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo”, dijo Trump, quien agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, “lo está gestionando”.

“Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda”, declaró.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo de crudo a la isla, y apenas días después del operativo llevado a cabo por Cuba esta semana contra una lancha procedente de Florida que presuntamente violó sus aguas territoriales y contra la que las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de cuatro tripulantes.

Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.

En enero, tras el ataque contra Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro, aliado de La Habana, Cuba perdió acceso al petróleo venezolano y Trump ordenó la imposición de aranceles para los países que suministren crudo a la isla, agravando la peor crisis económica y social que vive el país desde 1959.

Sin embargo, el pasado miércoles cuando el Gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
