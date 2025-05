Donald Trump enfrenta críticas por investigar a ActBlue mientras recibe donaciones cuestionables

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la recaudación de fondos de Trump. En cambio, un alto funcionario de la administración señaló una reciente investigación republicana de la Cámara de Representantes sobre ActBlue, que la Casa Blanca alega “reveló evidencia específica de conducta potencialmente ilegal”.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

Estas son algunas conclusiones de la revisión de los comités políticos de Trump por parte de The Associated Press:

Los comités de Trump recibieron donaciones cuestionables del extranjero

The Associated Press identificó solo dos donantes de Trump de más de 200 que viven en el extranjero cuya ciudadanía estadounidense figuraba como “verificada” en los informes de financiamiento de la campaña del presidente. Recibió más de 1,000 contribuciones de 150 donantes que omitieron detalles de identificación clave como su ciudad, estado, dirección o país. Trump también recibió al menos 90 contribuciones de personas que omitieron su nombre completo, figuran como “anónimos” o cuyas donaciones incluyen la anotación “nombre no proporcionado”.