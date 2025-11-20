Donald Trump firma proyecto de ley para divulgar los archivos del caso de Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una ley que obliga a su gobierno a divulgar archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a la presión política de su propio partido después de resistirse inicialmente.

Trump pudo haber elegido divulgar muchos de esos archivos por su cuenta meses atrás.

“Los demócratas han usado el tema ‘Epstein’, que les afecta a ellos mucho más que al Partido Republicano, para tratar de distraer de nuestras ASOMBROSAS victorias”, dijo Trump en una publicación en redes sociales al anunciar que había firmado la ley.

La norma ahora exige que el Departamento de Justicia divulgue todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, en un plazo de 30 días. Permite tachaduras sobre las víctimas de Epstein para proteger investigaciones federales en curso, pero el Departamento de Justicia no puede retener información por “vergüenza, daños reputacionales o sensibilidad política”.

El giro fue notable para lo que alguna vez fue un intento improbable de obligar a divulgar archivos del caso impulsado por una coalición inusual: demócratas, un republicano enfrentado con el presidente y un puñado de antiguos aliados de Trump. Hasta la semana pasada, el gobierno de Trump incluso llamó a la congresista Lauren Boebert, republicana de Colorado y defensora de la divulgación, a la Sala de Situación para discutir el tema, aunque ella no cambió de postura.

Pero durante el fin de semana, Trump dio un viraje abrupto cuando quedó claro que la acción del Congreso era inevitable. Insistió en que el caso Epstein se había convertido en una distracción para la agenda republicana e indicó que quería dejar el tema atrás.

“Simplemente no quiero que los republicanos pierdan de vista todas las victorias que hemos tenido”, dijo Trump el martes por la tarde en una publicación en redes sociales al explicar el repentino cambio de rumbo.

La Cámara de Representantes aprobó la legislación con una votación de 427-1. El único voto en contra fue del representante Clay Higgins, republicano por Luisiana, quien argumentó que el lenguaje de la ley podría llevar a divulgar información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal. El Senado la aprobó después por unanimidad, sin una votación formal.

Está ampliamente documentado que Trump fue amigo de Epstein, el financiero caído en desgracia que se relacionaba con figuras de la élite mundial. Pero el presidente ha dicho de forma reiterada que no conocía los delitos de Epstein y que había cortado la relación con él hacía mucho tiempo.