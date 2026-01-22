Donald Trump pide a agencias de gobierno recopilar datos sobre fondos federales entregados a estados demócratas

La oficina presupuestaria del presidente Donald Trump ordenó esta semana a la mayoría de las agencias gubernamentales que recopilen datos sobre el dinero federal que se envía a 14 estados y al Distrito de Columbia, en su mayoría controlados por los demócratas, en lo que describe como una herramienta para “reducir el uso indebido y fraudulento de esos fondos.”

La orden se produce una semana después de que Trump dijera que tenía la intención de cortar la financiación federal que se destina a los estados que albergan las llamadas ciudades santuario que se resisten a sus políticas de inmigración. Dijo que comenzaría el 1 de febrero, pero no ha revelado más detalles.

En un memorando dirigido a los departamentos y agencias federales no se explicaba por qué se había elegido a esos estados. Todos menos uno -Virginia- estaban incluidos el año pasado en la lista de lugares santuario de la administración o albergaban al menos una jurisdicción que lo estaba.

No existe una definición estricta de políticas o ciudades santuario, pero los términos suelen describir una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

El memorándum, aunque inusual, no llega a suspender el dinero.

“Se trata únicamente de un ejercicio de recopilación de datos”, decía. “No implica retención de fondos”.

Blanco de Trump los estados demócratas

La nota, obtenida por The Associated Press, ordena a los organismos federales que remitan información a la oficina presupuestaria del presidente antes del 28 de enero.

Solicita una serie de datos sobre el dinero que llega a California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia. Todos estos estados, salvo Minnesota, están controlados por asambleas legislativas demócratas y todos, salvo Vermont, tienen gobernadores demócratas.

La lista de objetivos incluye todos los estados totalmente controlados por los demócratas, excepto Hawái, Maryland y Nuevo México. E incluye todos los estados con casi todas las jurisdicciones santuario. Pero no incluye otros estados que albergan ciudades o condados de la lista: Luisiana, Maryland, Michigan, Nuevo México y Pensilvania.

La administración de Trump se ha centrado profundamente en las últimas semanas en la idea de que el dinero federal se está utilizando de forma fraudulenta en los estados azules.

A principios de este mes, la administración trató de suspender la concesión de subvenciones para el cuidado de niños y otras ayudas a familias con ingresos bajos en California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, alegando la posibilidad de fraude. Un juez detuvo ese intento.

Información sobre la mayoría de la financiación pública.

El memorándum se aplica a todos los departamentos y agencias federales excepto al Departamento de Defensa, al que la administración se refiere ahora como Departamento de Defensa, y al Departamento de Asuntos de Veteranos.

Solicita información detallada sobre subvenciones, préstamos y otros fondos federales concedidos a los estados y las administraciones locales de esos estados, así como a instituciones de enseñanza superior y organizaciones sin ánimo de lucro de los estados.