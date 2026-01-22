Donald Trump pide a agencias de gobierno recopilar datos sobre fondos federales entregados a estados demócratas
La orden de Casa Blanca está dirigida a 14 estados, alegando preocupación por el fraude
22 de enero de 2026 - 4:16 PM
22 de enero de 2026 - 4:16 PM
La oficina presupuestaria del presidente Donald Trump ordenó esta semana a la mayoría de las agencias gubernamentales que recopilen datos sobre el dinero federal que se envía a 14 estados y al Distrito de Columbia, en su mayoría controlados por los demócratas, en lo que describe como una herramienta para “reducir el uso indebido y fraudulento de esos fondos.”
La orden se produce una semana después de que Trump dijera que tenía la intención de cortar la financiación federal que se destina a los estados que albergan las llamadas ciudades santuario que se resisten a sus políticas de inmigración. Dijo que comenzaría el 1 de febrero, pero no ha revelado más detalles.
En un memorando dirigido a los departamentos y agencias federales no se explicaba por qué se había elegido a esos estados. Todos menos uno -Virginia- estaban incluidos el año pasado en la lista de lugares santuario de la administración o albergaban al menos una jurisdicción que lo estaba.
No existe una definición estricta de políticas o ciudades santuario, pero los términos suelen describir una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).
El memorándum, aunque inusual, no llega a suspender el dinero.
“Se trata únicamente de un ejercicio de recopilación de datos”, decía. “No implica retención de fondos”.
La nota, obtenida por The Associated Press, ordena a los organismos federales que remitan información a la oficina presupuestaria del presidente antes del 28 de enero.
Solicita una serie de datos sobre el dinero que llega a California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia. Todos estos estados, salvo Minnesota, están controlados por asambleas legislativas demócratas y todos, salvo Vermont, tienen gobernadores demócratas.
La lista de objetivos incluye todos los estados totalmente controlados por los demócratas, excepto Hawái, Maryland y Nuevo México. E incluye todos los estados con casi todas las jurisdicciones santuario. Pero no incluye otros estados que albergan ciudades o condados de la lista: Luisiana, Maryland, Michigan, Nuevo México y Pensilvania.
La administración de Trump se ha centrado profundamente en las últimas semanas en la idea de que el dinero federal se está utilizando de forma fraudulenta en los estados azules.
A principios de este mes, la administración trató de suspender la concesión de subvenciones para el cuidado de niños y otras ayudas a familias con ingresos bajos en California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, alegando la posibilidad de fraude. Un juez detuvo ese intento.
El memorándum se aplica a todos los departamentos y agencias federales excepto al Departamento de Defensa, al que la administración se refiere ahora como Departamento de Defensa, y al Departamento de Asuntos de Veteranos.
Solicita información detallada sobre subvenciones, préstamos y otros fondos federales concedidos a los estados y las administraciones locales de esos estados, así como a instituciones de enseñanza superior y organizaciones sin ánimo de lucro de los estados.
Se ha pedido a las agencias que no informen sobre el uso de al menos parte del dinero que se destina directamente a los particulares, como las ayudas federales a los estudiantes.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: