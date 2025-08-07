Opinión
7 de agosto de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump pide la renuncia del CEO del fabricante de chips Intel

El presidente de Estados Unidos dijo que el empresario “tiene un serio conflicto de intereses” y debe dimitir

7 de agosto de 2025 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

Washington, Estados Unidos - El presidente Donald Trump exigió el jueves que el nuevo director del fabricante de semicondictores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renuncie “inmediatamente”, después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.

RELACIONADAS

“El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el senador Tom Cotton informara que envió una carta a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas.

Según informes, Tan “controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China”, escribió Cotton en su carta, cuya copia publicó en su sitio web.

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, “se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias”.

Y Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de la empresa Intel, que atravesaba dificultades por su rezago en la inteligencia artificial (IA), y anunció despidos cuando los aranceles y las restricciones a la exportación de la Casa Blanca enturbiaron el mercado.

Con larga trayectoria en el sector tecnológico, y cuarto director de Intel en un periodo de siete años, ha afirmado que “no será fácil” superar los retos a los que se enfrenta la compañía.

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su éxito se ha visto eclipsado por las potencias asiáticas TSMC y Samsung, que dominan el negocio de semiconductores fabricados por encargo.

La empresa también se vio sorprendida con el surgimiento de Nvidia como el principal proveedor mundial de chips de IA.

El nicho de mercado de Intel ha sido el de los chips utilizados en procesos informáticos tradicionales, que han sido progresivamente desplazados por la revolución de la IA.

Donald Trump, Estados Unidos, Casa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
