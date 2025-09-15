Donald Trump sugiere que alcanzó un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok

Washington - El presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales que una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China fue bien y que se llegó a un acuerdo con respecto “a ‘cierta’ compañía que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar”.

El comentario de Trump sugiere que la compañía es TikTok, la compañía de redes sociales asociada con China que la ley de Estados Unidos exige que se venda o cese sus operaciones.

El presidente republicano extendió repetidamente la fecha límite sobre el destino de TikTok y no se comprometió con un acuerdo cuando los reporteros le preguntaron el domingo por la noche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

No hubo confirmación inmediata por parte de China.

TikTok es una de las más de 100 aplicaciones desarrolladas en la última década por ByteDance, una empresa de tecnología fundada en 2012 por el empresario chino Zhang Yiming y con sede en el distrito de Haidian, en el noroeste de Beijing.

En 2016, ByteDance lanzó una plataforma de videos cortos llamada Douyin en China y luego una versión internacional llamada TikTok. Luego compró Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre los adolescentes en Estados Unidos y Europa, y la combinó con TikTok, manteniendo la aplicación separada de Douyin.

Poco después, la aplicación se hizo muy popular en Estados Unidos y en muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en incursionar seriamente en Occidente. A diferencia de otras plataformas de redes sociales que se centraban en cultivar conexiones entre los usuarios, TikTok adaptó el contenido a los intereses de las personas.

Los videos y clips de música a menudo tontos que publicaban los creadores de contenido le dieron a TikTok una imagen como un rincón soleado de Internet donde los usuarios podían encontrar diversión y una sensación de autenticidad. Encontrar una audiencia en la plataforma ayudó a lanzar las carreras de artistas musicales como Lil Nas X.

TikTok ganó más terreno durante los cierres de la pandemia de COVID-19, cuando los bailes cortos que se volvieron virales se convirtieron en un pilar de la aplicación. Para competir mejor, Instagram y YouTube finalmente lanzaron sus propias herramientas para hacer videos cortos, respectivamente conocidos como Reels y Shorts. En ese momento, TikTok era un éxito genuino.