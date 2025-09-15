Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump sugiere que alcanzó un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok

La compañía china ByteDance enfrenta presión para vender sus operaciones en Estados Unidos

15 de septiembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales que una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China fue bien y que se llegó a un acuerdo con respecto “a ‘cierta’ compañía que los jóvenes de nuestro país querían mucho salvar”.

El comentario de Trump sugiere que la compañía es TikTok, la compañía de redes sociales asociada con China que la ley de Estados Unidos exige que se venda o cese sus operaciones.

El presidente republicano extendió repetidamente la fecha límite sobre el destino de TikTok y no se comprometió con un acuerdo cuando los reporteros le preguntaron el domingo por la noche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

No hubo confirmación inmediata por parte de China.

TikTok es una de las más de 100 aplicaciones desarrolladas en la última década por ByteDance, una empresa de tecnología fundada en 2012 por el empresario chino Zhang Yiming y con sede en el distrito de Haidian, en el noroeste de Beijing.

En 2016, ByteDance lanzó una plataforma de videos cortos llamada Douyin en China y luego una versión internacional llamada TikTok. Luego compró Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre los adolescentes en Estados Unidos y Europa, y la combinó con TikTok, manteniendo la aplicación separada de Douyin.

Poco después, la aplicación se hizo muy popular en Estados Unidos y en muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en incursionar seriamente en Occidente. A diferencia de otras plataformas de redes sociales que se centraban en cultivar conexiones entre los usuarios, TikTok adaptó el contenido a los intereses de las personas.

Los videos y clips de música a menudo tontos que publicaban los creadores de contenido le dieron a TikTok una imagen como un rincón soleado de Internet donde los usuarios podían encontrar diversión y una sensación de autenticidad. Encontrar una audiencia en la plataforma ayudó a lanzar las carreras de artistas musicales como Lil Nas X.

TikTok ganó más terreno durante los cierres de la pandemia de COVID-19, cuando los bailes cortos que se volvieron virales se convirtieron en un pilar de la aplicación. Para competir mejor, Instagram y YouTube finalmente lanzaron sus propias herramientas para hacer videos cortos, respectivamente conocidos como Reels y Shorts. En ese momento, TikTok era un éxito genuino.

Los desafíos llegaron junto con el éxito de TikTok. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación por las raíces y la propiedad de la compañía, señalando las leyes en China que exigen que las compañías chinas entreguen los datos solicitados por el gobierno. Otra preocupación se convirtió en el algoritmo propietario que completa lo que los usuarios ven en la aplicación.

Tags
Donald TrumpTikTok
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: