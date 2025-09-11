El asesinato de Charlie Kirk: la difusión de imágenes explícitas genera debate en Estados Unidos

Washington - Los medios de comunicación tradicionales actuaron con cautela al cubrir el asesinato de Charlie Kirk el miércoles, evitando mostrar el momento exacto del disparo. En cambio, optaron por difundir imágenes previas al suceso, como el momento en que Kirk lanzaba una gorra a su audiencia, o las reacciones de pánico posteriores.

Sin embargo, esta precaución tuvo poco impacto práctico. Videos explícitos del tiroteo circularon casi instantáneamente en internet, desde diversos ángulos, en cámara lenta y a velocidad normal. Millones de personas los vieron en plataformas como X, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube e incluso Truth Social, donde el expresidente Donald Trump publicó la noticia oficial de la muerte del activista conservador. Esto ilustra cómo el papel de “control” de los medios de comunicación ha evolucionado en la era de las redes sociales.

Kirk fue baleado en un evento público ante cientos de personas en un campus universitario de Utah. Muchos de los presentes grabaron con sus teléfonos el suceso, demostrando su habilidad para difundir evidencia en video de un evento noticioso.

En X, circuló un video que mostraba directamente el momento en que Kirk era alcanzado por la bala, su cuerpo se contraía y la sangre brotaba de la herida. Otro video repetía el momento del impacto en cámara lenta, deteniéndose antes de que se viera la sangre. Un tercer video, tomado desde la izquierda de Kirk, incluía un audio que sugería que Kirk estaba hablando sobre la violencia armada en el momento del tiroteo.

Durante más de 150 años, los medios de comunicación, como periódicos y cadenas de televisión, han ejercido un papel de “control” en lo que respecta al contenido explícito, tomando decisiones editoriales sobre eventos violentos para determinar qué imágenes y palabras aparecen en sus plataformas. Sin embargo, en la era fragmentada de las redes sociales, los teléfonos inteligentes y las cargas instantáneas de video, las decisiones editoriales de los medios tradicionales tienen menos impacto que nunca.

En Ithaca, Nueva York, los hijos adolescentes de la profesora universitaria Sarah Kreps le enviaron mensajes de texto sobre el asesinato de Kirk poco después de salir de la escuela y acceder a sus teléfonos. Ella les respondió que solo había sido baleado, pero que no había reportes de su muerte. Su hijo respondió: “¿Has visto el video? No hay forma de que haya sobrevivido a eso".

Los videos se publicaron y republicaron a la velocidad del rayo. Una persona en X instó a “detener la violencia”, pero luego incluyó un clip del tiroteo. Varias personas recurrieron a las redes sociales para pedir que no se difundieran las imágenes. “Por el amor de Dios y de la familia de Charlie”, decía un mensaje, “simplemente deténganse”.

YouTube informó que estaba eliminando “algunos contenidos gráficos” relacionados con el evento si no proporcionaban suficiente contexto, y restringiendo los videos para que no pudieran ser vistos por usuarios menores de 18 años o que no hubieran iniciado sesión. “Nuestros corazones están con la familia de Charlie Kirk tras su trágica muerte”, dijo YouTube. “Estamos monitoreando de cerca nuestra plataforma y elevando de manera prominente el contenido de noticias en la página de inicio, en la búsqueda y en las recomendaciones para ayudar a las personas a mantenerse informadas”.

Las normas de Meta no prohíben la publicación de videos como el del tiroteo de Kirk, pero se aplican etiquetas de advertencia y no se muestran a los usuarios que dicen ser menores de 18 años. La empresa matriz de Instagram, Facebook y Threads remitió a un periodista a las políticas de la empresa sobre contenido violento y gráfico, que indicaron que se aplicarían en este caso, pero no hicieron más comentarios. Un representante de X no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

No es la primera vez que las empresas de redes sociales se enfrentan a este problema en circunstancias igualmente horribles. Facebook se vio obligado a lidiar con personas que querían transmitir en vivo actos de violencia, como ocurrió con un tiroteo masivo en Nueva Zelanda en 2019, señaló Kreps, de la Universidad de Cornell, autora del libro de próxima publicación “Harnessing Disruption: Building the Tech Future Without Breaking Society”.

Algunas imágenes se filtraron a medios más tradicionales. TMZ publicó un video de Kirk en el que se escucha un disparo y una voz que dice “Oh, Dios mío”, pero la parte superior del cuerpo de Kirk estaba borrosa. Un video similar con una imagen borrosa de Kirk fue publicado en el sitio web del New York Post.

En tal atmósfera, el cuidado mostrado por la mayoría de los medios de comunicación tradicionales puede parecer pintoresco o anticuado. Sin embargo, los líderes de la industria de las noticias son muy conscientes de la importancia de proteger a las personas de imágenes gráficas cuando no las esperan. En internet, es un poco más difícil toparse con ellas, ya que muchas personas tienen que buscar y hacer clic en una imagen si quieren verla, si es que no se las han enviado ya a ellas o a su grupo de chat.

También puede haber un mensaje importante en el hecho de que los medios de comunicación sean cautelosos con lo que muestran, dijo Kreps. “Los medios tradicionales pueden amplificar y validar el comportamiento”, dijo. “Puede ser una señal de cómo las cosas deben ser estigmatizadas, en lugar de validadas o normalizadas”.

Pero el día del tiroteo, en un país políticamente polarizado, la fácil disponibilidad de imágenes impactantes corría el riesgo de hacer aún más dolorosa la herida de la sociedad.