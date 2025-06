La orden ejecutiva de Trump, que exige un comprobante de ciudadanía para las elecciones federales, ha sido bloqueada por un juez, mientras que la legislación federal para lograrlo no parece tener los votos para ser aprobada en el Senado. Al mismo tiempo, los esfuerzos a nivel estatal han tenido poco éxito, incluso en lugares donde los republicanos controlan la legislatura y la oficina del gobernador.

El esfuerzo estatal más reciente en fracasar es en Texas , donde un proyecto de ley del Senado no obtuvo la aprobación legislativa completa antes de que los legisladores se retiraran el lunes. El proyecto de ley de Texas fue una de las propuestas de prueba de ciudadanía más amplias del país porque se habría aplicado no solo a los nuevos votantes, sino también a los aproximadamente 18.6 millones de votantes registrados del estado.

“Los autores del proyecto de ley no explicaron espectacularmente cómo se implementaría este proyecto de ley y cómo podría implementarse sin incomodar a una tonelada de votantes” , dijo Anthony Gutierrez, director del grupo de derechos electorales Common Cause Texas.

Votar por no ciudadanos ya es ilegal y se castiga como un delito grave, lo que podría conducir a la deportación, pero Trump y sus aliados han presionado por un mandato de prueba de ciudadanía argumentando que mejoraría la confianza pública en las elecciones.

Antes de su victoria el año pasado, Trump afirmó falsamente que los no ciudadanos podrían votar en un número lo suficientemente grande como para influir en el resultado. Aunque la votación de no ciudadanos ocurre, la investigación y las revisiones de los casos estatales han demostrado que es rara y, más a menudo, un error.

Los grupos de derechos electorales dicen que las diversas propuestas que buscan exigir una prueba de ciudadanía son demasiado onerosas y amenazan con privar del derecho al voto a millones de estadounidenses. Muchos no tienen fácil acceso a sus certificados de nacimiento, no han obtenido un pasaporte estadounidense o tienen un nombre que ya no coincide con el que figura en su certificado de nacimiento, como las mujeres que cambiaron su apellido cuando se casaron.