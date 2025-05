Estados Unidos evalúa dar luz verde a “reality show” donde migrantes competirían por ganar la ciudadanía

Washington — El gobierno del presidente Donald Trump está evaluando autorizar la producción de un programa de telerrealidad donde inmigrantes competirían en varios desafíos para ganar la ciudadanía estadounidense , aunque funcionarios han asegurado que la propuesta todavía no ha sido aprobada.

Esta propuesta no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal”, advirtió la subsecretaria.

En líneas generales, la propuesta está pensada como “una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos”, precisa su productor, Rob Worsoff, a The Wall Street Journal.

Worsoff, quien llevó el concepto del “reality” al DHS, especifica que no quiere que las personas se lleven una idea errónea sobre la naturaleza del programa.

“Esto no es ‘Los Juegos del Hambre’ para inmigrantes”, dijo a The Wall Street Journal. “Esto no es: ‘Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país’”.