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El Tesoro de Estados Unidos gestionará los préstamos estudiantiles en mora: esto es lo que debes saber si tienes uno

Aproximadamente 9.2 millones de estadounidenses están en mora en sus préstamos estudiantiles

23 de marzo de 2026 - 10:23 PM

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A la larga, el Departamento del Tesoro asumirá la responsabilidad de todos los préstamos estudiantiles, según el acuerdo. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asumirá la administración de los préstamos estudiantiles cuyos prestatarios estén en mora, según un nuevo acuerdo. La entrega de estos préstamos estudiantiles por parte del Departamento de Educación es el siguiente paso en los planes del presidente Donald Trump para desmantelar esa agencia federal de educación.

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El acuerdo de 17 páginas anunciado el jueves describe un sorprendente reajuste de los programas federales de préstamos estudiantiles del país, que el Departamento de Educación ha supervisado desde hace más de 40 años.

A la larga, el Departamento del Tesoro asumirá la responsabilidad de todos los préstamos estudiantiles, según el acuerdo. Una segunda fase sin plazo establece que el Tesoro “asumirá la responsabilidad operativa” sobre los préstamos no morosos, “en la medida de lo posible”.

Según datos del Departamento de Educación publicados este mes, aproximadamente 9.2 millones de estadounidenses están en mora en sus préstamos estudiantiles.

Si usted recibió un préstamo estudiantil que aún no liquida, estos son algunos puntos cruciales que le conviene saber:

¿Qué deben hacer los prestatarios de préstamos estudiantiles?

Los prestatarios no necesitan hacer nada mientras se produce el cambio, asegura el gobierno. Continuarán trabajando con el mismo administrador de préstamos y pagarán éstos de la misma manera. Los prestatarios en mora pueden visitar el sitio web myeddebt.ed.gov con el fin de obtener una descripción general de sus préstamos federales para estudiantes que hayan dejado de hacer sus pagos.

¿Qué préstamos adquirirá el Departamento del Tesoro?

El Departamento del Tesoro se hará cargo de la gestión de los préstamos estudiantiles en mora, cuyos prestatarios tienen meses de atraso. Los préstamos en mora suman aproximadamente $180 mil millones, el 11% de la cartera de préstamos estudiantiles otorgados por el gobierno, que asciende a $1.7 billones (trillions, en inglés).

¿Por qué se trasladan los préstamos al Departamento del Tesoro?

La transición de los préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro forma parte del plan de Trump para desmantelar el Departamento de Educación. Sólo el Congreso tiene autoridad para cerrar ese departamento, pero funcionarios del gobierno de Trump lo están desmantelando a través de una serie de acuerdos intergubernamentales que reubican las operaciones del departamento en otras oficinas federales.

Se prevé que el Departamento del Tesoro asuma la responsabilidad de todos los préstamos estudiantiles, según el acuerdo. Sin embargo, aún no hay un plazo para la segunda fase.

¿Qué sucede si usted tiene un préstamo estudiantil en mora?

Los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales permanecen suspendidos. El gobierno de Trump anunció en febrero que está retrasando los planes para retener el pago por parte de los prestatarios de este tipo de préstamos que incumplen con sus pagos.

A dichos prestatarios se les pueden embargar sus salarios y retenérseles sus reembolsos de impuestos federales si incumplen con sus préstamos.

Si usted tiene un préstamo estudiantil en mora, puede comunicarse con el titular de su préstamo para solicitar un programa de rehabilitación de préstamos.

Tags
PréstamosDepartamento de Educación de Estados UnidosDepartamento del Tesoro federalDonald Trump
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