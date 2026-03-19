Educación federal transfiere los préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro

Washington D.C. - La secretaria del Departamento de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, anunció oficialmente la transferencia de los programas de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro, como parte de los esfuerzos por desmantelar la agencia que dirige.

McMahon sostuvo que la “Alianza Federal de Asistencia Estudiantil” colocará en manos del Tesoro federal una cartera de préstamos que asciende a casi $1.7 billones (trillions en inglés), en momentos en que menos del 40% de los prestatarios está al día con sus pagos, y casi el 25% en mora.

“Representa un paso intencional e histórico hacia la desmantelación de la burocracia educativa federal y la mejora drástica de la administración de los programas federales de ayuda estudiantil de los que dependen millones de estudiantes, familias y prestatarios estadounidenses para acceder a la educación superior”, indicó McMahon, en una declaración.

Hace unos meses, McMahon anunció que una serie de programas del Departamento de Educación federal pasarían a los departamentos del Tesoro, Trabajo y Estado.

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“Con el presupuesto federal de ayuda estudiantil ascendiendo a casi $1.7 billones, y con cerca de una cuarta parte de los prestatarios de préstamos estudiantiles en mora, los estadounidenses saben que el Departamento de Educación no ha logrado gestionar ni ofrecer eficazmente estos programas cruciales”, sostuvo la funcionaria.

Para la secretaria de Educación, los programas de préstamos y asistencia estudiantil funcionarán mejor en manos del Tesoro. “Aprovechando la reconocida experiencia del Departamento del Tesoro en finanzas y política económica, confiamos en que los estudiantes, prestatarios y contribuyentes estadounidenses finalmente contarán con programas que funcionen correctamente tras décadas de mala gestión”, señaló McMahon.

En 2024, había más de 300,000 personas residentes de Puerto Rico con préstamos estudiantiles financiados por el Departamento de Educación federal.