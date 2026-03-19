Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Educación federal transfiere los préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro

La administración Donald Trump busca desmantelar esa agencia, la que no puede eliminar sin el visto bueno del Congreso

19 de marzo de 2026 - 7:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que los préstamos han sido víctimas de mala gestión en Educación federal. (David Zalubowski)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La secretaria del Departamento de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, anunció oficialmente la transferencia de los programas de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro, como parte de los esfuerzos por desmantelar la agencia que dirige.

RELACIONADAS

McMahon sostuvo que la “Alianza Federal de Asistencia Estudiantil” colocará en manos del Tesoro federal una cartera de préstamos que asciende a casi $1.7 billones (trillions en inglés), en momentos en que menos del 40% de los prestatarios está al día con sus pagos, y casi el 25% en mora.

“Representa un paso intencional e histórico hacia la desmantelación de la burocracia educativa federal y la mejora drástica de la administración de los programas federales de ayuda estudiantil de los que dependen millones de estudiantes, familias y prestatarios estadounidenses para acceder a la educación superior”, indicó McMahon, en una declaración.

Hace unos meses, McMahon anunció que una serie de programas del Departamento de Educación federal pasarían a los departamentos del Tesoro, Trabajo y Estado.

“Con el presupuesto federal de ayuda estudiantil ascendiendo a casi $1.7 billones, y con cerca de una cuarta parte de los prestatarios de préstamos estudiantiles en mora, los estadounidenses saben que el Departamento de Educación no ha logrado gestionar ni ofrecer eficazmente estos programas cruciales”, sostuvo la funcionaria.

Para la secretaria de Educación, los programas de préstamos y asistencia estudiantil funcionarán mejor en manos del Tesoro. “Aprovechando la reconocida experiencia del Departamento del Tesoro en finanzas y política económica, confiamos en que los estudiantes, prestatarios y contribuyentes estadounidenses finalmente contarán con programas que funcionen correctamente tras décadas de mala gestión”, señaló McMahon.

En 2024, había más de 300,000 personas residentes de Puerto Rico con préstamos estudiantiles financiados por el Departamento de Educación federal.

Aunque la administración del presidente Donald Trump quiere eliminar el Departamento de Educación federal, requiere para eso el visto bueno del Congreso.

Tags
Puerto RicoDepartamento de Educación de Estados UnidosDepartamento del Tesoro federalLinda McMahon
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: