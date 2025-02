Elon Musk esquiva escrutinio a DOGE mientras expande su poder en Washington

Hasta ahora, no ha funcionado así.

En las tres semanas desde que el presidente republicano regresó a la Casa Blanca, Musk se ha involucrado rápidamente en las agencias federales y evitado el escrutinio público sobre su trabajo. No ha respondido preguntas de los periodistas ni asistido a ninguna audiencia con los legisladores. Los miembros del personal de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) han hecho de lado a funcionarios de carrera en Washington.

Es un desafío profundo no solo para el funcionamiento habitual al interior del gobierno federal, que Trump propuso desbaratar en su campaña, sino para los conceptos de consenso y transparencia que son fundamentales en un sistema democrático. Musk se describe a sí mismo como el “soporte técnico de la Casa Blanca” y se ha incrustado en un gobierno heterodoxo donde no hay límites discernibles a su influencia.

Donald K. Sherman, director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington), un grupo de vigilancia del gobierno, dijo que Trump le ha permitido a Musk “ejercer un poder y una autoridad sin precedentes sobre los sistemas gubernamentales” con el “máximo secretismo y poca o ninguna rendición de cuentas”.