NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Embajada de Estados Unidos autoriza salida de personal no esencial de Israel por “riesgos de seguridad”

Además, se evalúa “prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales”

27 de febrero de 2026 - 8:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de la oficina de la Embajada de Estados Unidos en Israel. (Ohad Zwigenberg)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”, informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales.

RELACIONADAS

“Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, recoge el mensaje de la Embajada.

Según recoge la nota, “debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso”, la embajada podría, además, “restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”.

Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel “mientras haya vuelos disponibles”.

El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosIsraelJerusalén
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
