Encuesta: un número récord de estadounidenses considera que beber con moderación es perjudicial

Washington — Cada vez menos estadounidenses informan que beben alcohol en medio de una creciente creencia de que incluso el consumo moderado de alcohol es un riesgo para la salud, según una nueva encuesta de Gallup publicada el miércoles.

Un porcentaje récord de adultos en Estados Unidos, el 53%, ahora dice que beber con moderación es malo para su salud, frente al 28% en 2015. El aumento de la duda sobre los beneficios del alcohol es impulsado en gran medida por los adultos jóvenes, el grupo de edad que es más probable que crea que beber ‘una o dos bebidas al día’ puede causar riesgos para la salud, pero los adultos mayores también son cada vez más propensos a pensar que beber con moderación conlleva riesgos.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre los impactos en la salud, menos estadounidenses informan que beben. La encuesta encuentra que el 54% de los adultos en Estados Unidos dicen que beben bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza. Eso es más bajo que en cualquier otro momento en las últimas tres décadas.

Los hallazgos de la encuesta, que se realizó en julio, indican que después de años de que muchos creyeran que beber con moderación era inofensivo, o incluso beneficioso, las preocupaciones sobre el consumo de alcohol se están afianzando. Según los datos de Gallup, incluso aquellos que consumen alcohol están bebiendo menos.

El gobierno federal está actualizando nuevas pautas dietéticas, incluidas las relacionadas con el alcohol. Antes de la pandemia de COVID-19, los datos del gobierno mostraban que el consumo de alcohol en Estados Unidos estaba aumentando. Pero otras encuestas gubernamentales han mostrado una disminución en ciertos tipos de consumo de alcohol, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Esto viene junto con un nuevo redoble de información sobre los riesgos del alcohol. Si bien alguna vez se pensó que beber con moderación tenía beneficios para la salud del corazón, los profesionales de la salud en los últimos años han señalado evidencia abrumadora de que el consumo de alcohol conduce a resultados negativos para la salud y es una de las principales causas de cáncer. Puede encontrar más información en el sitio web del National Cancer Institute.

Los adultos más jóvenes han sido más rápidos que los estadounidenses mayores en aceptar que beber es perjudicial, pero los adultos mayores están llegando a la misma opinión.

Alrededor de dos tercios de los jóvenes de 18 a 34 años creen que beber con moderación no es saludable, según la nueva encuesta, en comparación con aproximadamente 4 de cada 10 en 2015. Los adultos mayores son menos propensos a ver el alcohol como dañino, aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 55 años o más creen esto, pero ese es un aumento sustancial, también. En 2015, solo alrededor de 2 de cada 10 adultos de 55 años o más pensaban que el alcohol era malo para su salud.

En el pasado, se pensaba que beber con moderación tenía algunos beneficios. Esa idea provino de estudios imperfectos que en gran medida no incluían a personas más jóvenes y no podían probar la causa y el efecto. Ahora el consenso científico ha cambiado, y varios países recientemente redujeron sus recomendaciones de consumo de alcohol. A principios de este año, el saliente cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, recomendó una etiqueta en las botellas de cerveza, vino y licor que delineara claramente el vínculo entre el consumo de alcohol y el cáncer.

Las pautas dietéticas actuales del gobierno federal recomiendan a los estadounidenses no beber o, si consumen alcohol, los hombres deben limitarse a dos bebidas al día o menos, mientras que las mujeres deben limitarse a una o menos.

La directora de investigación social de Gallup en Estados Unidos, Lydia Saad, dijo que cambiar los consejos de salud a lo largo de la vida de los estadounidenses mayores puede ser una razón por la que han sido más graduales que los jóvenes en reconocer el alcohol como dañino.

‘Las personas mayores pueden estar un poco más endurecidas en términos del latigazo cervical que reciben con las recomendaciones’, dijo Saad. ‘Puede que les tome un poco más de tiempo absorber o aceptar la información. Mientras que, para los jóvenes, este es el entorno en el que han crecido... en muchos casos, sería lo primero que los jóvenes habrían escuchado al llegar a la edad adulta’.

Se espera que el gobierno publique nuevas pautas a finales de este año, bajo la dirección del secretario de salud Robert F. Kennedy Jr., quien ha prometido grandes cambios. Kennedy no ha insinuado cómo podrían cambiar las recomendaciones sobre el alcohol.

Ligeramente más de la mitad de los estadounidenses, el 54%, informan que beben alcohol, un mínimo en los datos de Gallup que es especialmente pronunciado entre las mujeres y los jóvenes.

El consumo de alcohol por parte de los jóvenes estadounidenses ha estado disminuyendo durante años, acelerando la disminución general en el consumo de alcohol. En marcado contraste con los hallazgos de Gallup hace dos décadas, cuando los jóvenes eran más propensos a informar que bebían, la tasa de consumo de alcohol de los jóvenes ahora es ligeramente inferior a la de los adultos de mediana edad y mayores.

El consumo de alcohol reportado por los estadounidenses se encuentra entre los más bajos desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1939. Durante la mayor parte de las últimas décadas, al menos 6 de cada 10 estadounidenses han informado que beben bebidas alcohólicas, solo cayendo por debajo de ese punto algunas veces en la historia de la pregunta.

Incluso si las preocupaciones sobre los riesgos para la salud no están causando que algunos adultos abandonen el alcohol por completo, estas preocupaciones podrían estar influyendo en la frecuencia con la que beben.

La encuesta encontró que los adultos que piensan que beber con moderación es malo para la salud son tan propensos como las personas que no comparten esas preocupaciones a informar que beben, pero menos de las personas con preocupaciones de salud habían consumido alcohol recientemente.

Alrededor de la mitad de los que se preocupan de que beber con moderación no sea saludable dijeron que habían tomado una copa en la semana anterior, en comparación con aproximadamente 7 de cada 10 que no pensaban que beber fuera malo para su salud.

