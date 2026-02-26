Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Enfermeras del NewYork Presbyterian finalizan paro tras 41 días en huelga

Las labores se reanudan tras la aprobación de un nuevo contrato trienal

26 de febrero de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de 4,000 enfermeras del sistema privado NewYork Presbyterian se declararon en huelga el 12 de enero. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Las enfermeras volvieron al trabajo el jueves en un gran sistema hospitalario de Nueva York, casi una semana después de que aprobaran un nuevo contrato que puso fin a una importante huelga de enfermeras.

Más de 4,000 enfermeras del sistema privado NewYork Presbyterian se declararon en huelga el 12 de enero. La huelga formaba parte de un conflicto en el que también participaron enfermeras de otros dos grandes sistemas hospitalarios privados de la ciudad, Montefiore y Mount Sinai.

Las enfermeras de estos sistemas pusieron fin a su huelga el 11 de febrero al firmar acuerdos contractuales con la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, pero las enfermeras del NewYork-Presbyterian rechazaron ese acuerdo y siguieron en huelga hasta que el sábado aprobaron su nuevo contrato trienal, que ponía fin a 41 días de huelga.

Según el sindicato, las disposiciones incluían mejoras en la dotación de personal, aumentos superiores al 12% en tres años y salvaguardias sobre el uso de la inteligencia artificial.

En la huelga participan unas 3,500 enfermeras que trabajan en el centro médico Montefiore del Bronx y otras 3,600 del Hospital Mount Sinai del Upper East Side de Manhattan. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
En la huelga participan unas 3,500 enfermeras que trabajan en el centro médico Montefiore del Bronx y otras 3,600 del Hospital Mount Sinai del Upper East Side de Manhattan. (EFE/EPA/SARAH YENESEL) (SARAH YENESEL)

Según el sindicato, la huelga afectó inicialmente a unas 15.000 enfermeras de Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian. Sólo afectó a algunos centros de los tres sistemas y no afectó a ningún hospital municipal.

Durante la huelga, Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian contrataron a miles de enfermeras temporales, trasladaron a algunos pacientes y cancelaron algunos procedimientos. Los hospitales insistieron en que estaban prestando asistencia sin problemas, incluidas cirugías complejas. Pero algunos pacientes vulnerables y sus familias dijeron que algunas tareas rutinarias llevaban más tiempo.

Los huelguistas se quejaron de la inmanejable carga de trabajo y acusaron a los hospitales de intentar recortar las prestaciones sanitarias. Los hospitales rebatieron esas afirmaciones y dijeron que las demandas del sindicato eran desorbitadas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
