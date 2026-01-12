Miles de enfermeras se declaran en huelga en varios grandes hospitales de Nueva York

NUEVA YORK - Miles de enfermeras de tres sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes después de que las negociaciones celebradas durante el fin de semana no lograran avances en sus disputas contractuales.

La huelga tuvo lugar en el Hospital Mount Sinai y en dos de sus campus satélites, y se formaron piquetes. Los otros hospitales afectados son NewYork-Presbyterian y Montefiore Medical Center, en el Bronx.

Unas 15,000 enfermeras participan en la huelga, según la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.

La huelga, que se produce en plena temporada de gripe, podría obligar a los hospitales a trasladar pacientes, cancelar intervenciones o desviar ambulancias. También podría poner bajo presión a los hospitales de la ciudad no implicados en el conflicto contractual, ya que los pacientes evitarían los centros médicos afectados por la huelga.

Los hospitales implicados han estado contratando enfermeras temporales para intentar cubrir el vacío laboral durante la huelga, y dijeron en una declaración durante las negociaciones que “harían lo que fuera necesario para minimizar las interrupciones.” Montefiore publicó un mensaje asegurando a los pacientes que se mantendrían las citas.

“Los líderes de NYSNA siguen redoblando sus temerarias demandas de $3,600 millones, incluyendo aumentos salariales de casi el 40%, y sus preocupantes propuestas como exigir que no se despida a una enfermera si se descubre que está comprometida con las drogas o el alcohol mientras trabaja”, dijo el lunes Joe Solmonese, portavoz de Montefiore, tras el inicio de la huelga. “Seguimos firmes en nuestro compromiso de ofrecer una atención segura y sin fisuras, independientemente de lo que dure la huelga”.

New York-Presbyterian acusó al sindicato de organizar una huelga para “crear trastornos”, pero afirmó en un comunicado que ha tomado medidas para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan.

“Estamos dispuestos a seguir negociando un contrato justo y razonable que refleje nuestro respeto por nuestras enfermeras y el papel fundamental que desempeñan, y que también reconozca las difíciles realidades del entorno sanitario actual”, dice el comunicado.

El paro se está produciendo simultáneamente en varios hospitales, pero cada centro médico está negociando con el sindicato de forma independiente. Otros hospitales de la ciudad y de la periferia han llegado a acuerdos en los últimos días para evitar una posible huelga.

Las reivindicaciones de las enfermeras varían según el hospital, pero los principales problemas son la dotación de personal y la seguridad laboral. El sindicato afirma que los hospitales han impuesto a las enfermeras cargas de trabajo inasumibles.

Las enfermeras también quieren mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo, citando incidentes como el de la semana pasada, cuando un hombre armado con un objeto punzante se atrincheró en una habitación de un hospital de Brooklyn y luego fue abatido por la policía.

El sindicato también quiere limitaciones en el uso de la inteligencia artificial por parte de los hospitales.

Los hospitales sin ánimo de lucro implicados en las negociaciones afirman que han estado trabajando para mejorar los niveles de dotación de personal, pero afirman que las demandas del sindicato en general son demasiado costosas.

Los enfermeros votaron a favor de autorizar la huelga el mes pasado.

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde, Zohran Mamdani, habían expresado su preocupación por la posibilidad de la huelga. A medida que se acercaba la fecha límite para la huelga, Mamdani instó a ambas partes a seguir negociando y llegar a un acuerdo que “honre a nuestras enfermeras y mantenga abiertos nuestros hospitales.”

“Nuestras enfermeras mantuvieron viva esta ciudad en sus momentos más duros. Su valor no es negociable”, afirmó Mamdani.

La fiscal general del Estado, Letitia James, expresó un apoyo similar, afirmando que “las enfermeras se juegan la vida cada día para mantener sanos a los neoyorquinos. Nunca deberían verse obligadas a elegir entre su propia seguridad, el bienestar de sus pacientes y un contrato justo.”

La última gran huelga de enfermería en la ciudad fue hace solo tres años, en 2023. Aquel paro, en Mount Sinai y Montefiore, fue breve, duró tres días. El resultado fue un acuerdo para aumentar los salarios un 19% en tres años en esos hospitales.