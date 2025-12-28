El metro de Nueva York pone fin a la era de la MetroCard y pasa totalmente a las tarifas de “toque y use

Nueva York - Cuando la MetroCard sustituyó al billete de metro de Nueva York en 1994, la tarjeta de plástico deslizante infundió la modernidad que tanto necesitaba uno de los sistemas de transporte más antiguos y grandes del mundo.

Ahora, más de tres décadas después, la tarjeta dorada y su banda magnética, tan poco fiables, se jubilan.

El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre de 2025, ya que el sistema de transporte se está adaptando totalmente a OMNY, un sistema de pago sin contacto que permite a los usuarios utilizar su tarjeta de crédito, teléfono u otro dispositivo inteligente para pagar el billete, al igual que hacen con otras compras cotidianas.

Los funcionarios de tránsito dicen que más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan usando el sistema tap-and-go, introducido en 2019.

Grandes ciudades de todo el mundo, como Londres y Singapur, utilizan desde hace tiempo sistemas similares sin contacto. En Estados Unidos, San Francisco puso en marcha a principios de año un sistema de pago por uso, sumándose así a Chicago y otras ciudades.

Las MetroCards han cambiado la forma de viajar de los neoyorquinos.

Puede que la humilde MetroCard haya superado su vida útil, pero en su día fue revolucionaria, afirma Jodi Shapiro, conservadora del Museo del Tránsito de Nueva York, en Brooklyn, que inauguró a principios de este mes una exposición que reflexiona sobre el legado de la MetroCard.

Antes de las MetroCards, los viajeros de autobús y metro utilizaban fichas, las monedas de latón introducidas en 1953 que se compraban en las cabinas de las estaciones. Cuando se inauguró el metro en 1904, los billetes de papel costaban sólo cinco céntimos, unos 1,82 dólares actuales.

“Había resistencia a pasar de las fichas a otra cosa, porque las fichas funcionan”, dijo Shapiro en una visita reciente al museo, ubicado en el subsuelo de una estación de metro en desuso. “Las MetroCards introdujeron otro nivel de pensamiento para los neoyorquinos”.

La Autoridad Metropolitana del Transporte lanzó campañas públicas para enseñar a los viajeros a pasar correctamente las tarjetas, originalmente de color azul, con la esperanza de evitar el temido mensaje de error o la pérdida de billetes. Las autoridades llegaron incluso a soñar brevemente con la idea de una mascota estrafalaria, el Cardvaark, antes de recapacitar.

Las tarjetas se convirtieron rápidamente en objetos de coleccionista, ya que el sistema de transporte sacó ediciones especiales conmemorativas de grandes acontecimientos, como las “Subway Series” entre los New York Mets y los New York Yankees en las Series Mundiales de 2000. En aquella época, el billete costaba 1,50 dólares.

Artistas como David Bowie y Olivia Rodrigo, o figuras fundamentales del hip hop neoyorquino como Wu-Tang Clan, Notorious B.I.G. y LL Cool J, también han aparecido en la tarjeta de plástico a lo largo de los años, al igual que series icónicas de Nueva York como Seinfeld y Ley y orden.

“Para mí, las tarjetas más especiales son las que presentan la ciudad de Nueva York al mundo”, afirma Lev Radin, coleccionista del Bronx. “No sólo fotos de lugares emblemáticos, skylines, sino también sobre la gente que vive y hace especial a Nueva York”.

Perfeccionar el ángulo y la velocidad correctos al pasar la MetroCard se convirtió también en una especie de orgullo que separaba a los verdaderos neoyorquinos de los que sólo estaban de visita.

Durante su fallida campaña presidencial de 2016, Hillary Clinton, exsenadora de Nueva York, pasó cinco veces por un torniquete del Bronx. Para ser justos, su principal oponente demócrata por aquel entonces, el senador por Vermont Bernie Sanders, natural de Brooklyn, ni siquiera parecía haberse dado cuenta de que se habían retirado las fichas.

Ahorro de costes y preocupaciones persistentes

A diferencia del despliegue de MetroCard, OMNY ha requerido pocos ajustes.

Los usuarios reacios a utilizar una tarjeta de crédito o un dispositivo inteligente pueden comprar una tarjeta OMNY que pueden recargar, similar a una MetroCard. Las MetroCards existentes también seguirán funcionando en 2026, lo que permitirá a los usuarios utilizar los saldos restantes.

Los portavoces de la MTA declinaron hacer comentarios, remitiéndose en su lugar a sus numerosas declaraciones públicas a medida que se acerca la fecha límite.

La agencia ha dicho que el cambio ahorra al menos 20 millones de dólares anuales en costes relacionados con MetroCard.

El nuevo sistema también permite un número ilimitado de viajes gratuitos en un periodo de siete días, ya que la tarifa se limita a 12 viajes. El precio máximo será de 35 dólares a la semana, una vez que la tarifa suba a 3 dólares en enero.

Aun así, los nuevos cambios conllevan contrapartidas, y algunos críticos expresan su preocupación por la recopilación de datos y la vigilancia.

Una mañana reciente, cerca de Times Square, Ronald Minor formaba parte del cada vez más reducido grupo de “transeúntes” que siguen pasando sus MetroCards.

Este residente en Manhattan de 70 años dice que le entristece verlas desaparecer. Tiene una tarjeta OMNY pero le resultaban más engorrosas las máquinas expendedoras para recargarla.

“Es duro para los mayores”, dijo Minor mientras cogía un tren a Brooklyn. “No nos aparten y hagan como si no contáramos. Si apartas estas máquinas, nos apartas a nosotros”.

John Sacchetti, otro usuario de MetroCard en la parada de Port Authority, dice que le gusta poder ver su saldo al pasar por un torniquete para saber cuánto se ha gastado en viajes.

“Es como todo, algo a lo que hay que acostumbrarse”, dijo mientras se dirigía a la parte alta de la ciudad. “Una vez que me acostumbre, creo que todo irá bien”.

