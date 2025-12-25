Opinión
Una tormenta invernal azotará Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut este fin de semana

El temporal está relacionado a la tormenta invernal que afectó a California

25 de diciembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero. (Stephen Lam)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió este jueves un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut para este fin de semana.

RELACIONADAS

La agencia pronosticó fuertes nevadas que comenzarán mañana por la tarde y se extenderán hasta el sábado, y advirtió de que estas afectarán probablemente a los viajes navideños.

La peor parte de la tormenta tendrá lugar entre las 19:00 hora de Nueva York (00:00 GMT) y la 1:00 (6:00 GMT) y se esperan nevadas más intensas a partir de las 20:00, con un total de entre cuatro a 8 pulgadas de nieve.

En Nueva York, el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una alerta de viaje desde mañana por la noche hasta el sábado.

Los neoyorquinos tendrán además este fin de semana temperaturas que no superarán los -1 grados bajo cero.

El origen de este temporal se encuentra en las tormentas que azotan California estos días, según el medio local ABC7, provocadas por una serie de ríos atmosféricos.

Estas han sido las tormentas más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

Una poderosa tormenta invernal azotó California el miércoles con fuertes lluvias y vientos, que dieron pie a alertas de evacuación por deslizamientos de tierra en el sur del estado, condiciones de baja visibilidad por nieve en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en días festivos.Los meteorólogos indicaron que el sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años. Se esperaba que la tormenta en Los Ángeles se intensificara hasta la tarde del miércoles antes de mermar en la noche.
1 / 8 | Nieve y condiciones extremas: poderosa tormenta invernal afecta partes de California. Una poderosa tormenta invernal azotó California el miércoles con fuertes lluvias y vientos, que dieron pie a alertas de evacuación por deslizamientos de tierra en el sur del estado, condiciones de baja visibilidad por nieve en las montañas y viajes peligrosos para millones de conductores en días festivos. - Samantha Lindberg
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
