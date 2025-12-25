Opinión
Miles de ciudadanos deberán encerrarse en Estados Unidos por alerta de aire muy insalubre

En Arizona las mediciones de calidad del aire alcanzaron mediciones críticas por partículas peligrosas para la salud

25 de diciembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La calidad del aire podría deberse a emisiones de vehículos, la actividad industrial y la quema de leña. (Agencia EFE)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una densa capa de contaminación ha puesto en jaque la salud de la región fronteriza de Arizona. Desde la madrugada del 23 de diciembre de 2025, las autoridades ambientales emitieron una alerta crítica tras detectar niveles de polución atmosférica que alcanzan la categoría de muy insalubre en la zona de Nogales.

La situación, confirmada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el sistema AirNow, ha llevado a las agencias oficiales a pedir a la población que evite cualquier actividad al aire libre.

El fenómeno se centra en la alta concentración de partículas PM2.5, elementos microscópicos que, según la EPA, tienen la capacidad de alojarse profundamente en los pulmones e incluso entrar al torrente sanguíneo.

Estas partículas pueden originarse por diversas fuentes, como el polvo de caminos sin pavimentar, las emisiones de vehículos, la actividad industrial y la quema de leña, frecuente en esta época del año.

Un riesgo que supera a los grupos sensibles

La gravedad de la situación actual radica en que el Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 200 puntos. Bajo esta medición, la escala federal entra en el rango púrpura, lo que significa que el riesgo no se limita solo a personas con condiciones preexistentes, sino que afecta a la población en general.

El organismo federal advierte que “cuando se expone a estos niveles, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, así como adultos mayores, pueden enfrentar riesgos graves de hospitalización e incluso muerte”, de acuerdo con la información oficial publicada por AirNow. El organismo también precisó que incluso los ciudadanos sanos podrían experimentar malestares temporales debido a la densidad de los contaminantes.

¿Por qué el aire se volvió peligroso en Arizona?

La geografía y el clima invernal juegan un papel determinante en esta crisis ambiental. La región de la frontera entre Arizona y Sonora suele enfrentar episodios de mala calidad del aire debido a la falta de lluvias y vientos irregulares.

Durante el invierno, ocurre un fenómeno conocido como inversión térmica, que actúa como una tapa sobre la región, impidiendo que los contaminantes se dispersen y manteniéndolos cerca del suelo, donde las personas los respiran.

El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) mantiene una vigilancia permanente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente si se presentan ráfagas de viento o precipitaciones que ayuden a limpiar la atmósfera.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
