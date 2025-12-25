Más de 100 detenidos en Turquía por sospecha de nexos con Estado Islámico
Supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo
25 de diciembre de 2025 - 11:28 AM
ESTAMBUL — La policía turca realizó redadas simultáneas el jueves en 124 ubicaciones y detuvo a más de un centenar de presuntos miembros del grupo Estado Islámico que supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La Fiscalía de Estambul afirmó en un comunicado que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamado a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La oficina emitió órdenes de arresto para 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante las redadas, los agentes también incautaron muchas armas de fuego, cartuchos y documentos organizativos.
La operación antiterrorista aún está en curso.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
