NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 100 detenidos en Turquía por sospecha de nexos con Estado Islámico

Supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo

25 de diciembre de 2025 - 11:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una manifestación a favor del grupo extremista Estado Islámico en Mosul, Irak, el 16 de junio del 2014. (Foto AP) (STR)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ESTAMBUL — La policía turca realizó redadas simultáneas el jueves en 124 ubicaciones y detuvo a más de un centenar de presuntos miembros del grupo Estado Islámico que supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Estambul afirmó en un comunicado que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamado a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La oficina emitió órdenes de arresto para 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante las redadas, los agentes también incautaron muchas armas de fuego, cartuchos y documentos organizativos.

La operación antiterrorista aún está en curso.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Breaking NewsTurquíaEstado Islámico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
