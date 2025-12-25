Navidad lluviosa: deslizamientos y evacuaciones en el sur de California

El sur de California se preparaba este jueves para la llegada de otro potente sistema de tormentas, que podría provocar más inundaciones y deslizamientos de lodo, un día después de que las fuertes lluvias y los vientos intensos fueran atribuidos a al menos dos muertes.

Meteorólogos advirtieron que la región podría experimentar la Navidad más lluviosa en años, lo que aumenta el riesgo de flujos de escombros en zonas afectadas por incendios forestales ocurridos en enero. Estas áreas, conocidas como burn scar zones, han perdido su vegetación y tienen menor capacidad para absorber el agua.

El miércoles, la caída de un árbol provocó la muerte de un hombre en San Diego, según reportes de medios locales. Más al norte, un agente del alguacil de Sacramento falleció en lo que aparenta ser un accidente relacionado con las condiciones del tiempo.

Bomberos del condado de San Bernardino informaron que rescataron a varias personas atrapadas en vehículos luego de que lodo y escombros descendieran por una carretera que conduce a Wrightwood, un pueblo turístico en las montañas de San Gabriel, a unos 80 millas (130 kilómetros) al noreste de Los Ángeles. No se precisó de inmediato cuántas personas fueron rescatadas.

Las autoridades indicaron que los bomberos recorrieron viviendas puerta por puerta para verificar la seguridad de los residentes y que el área permanecía bajo una orden de resguardo en el hogar. Además, se emitió una orden de evacuación para Lytle Creek, también en las montañas de San Gabriel.

Travis Guenther y su familia quedaron atrapados en Lytle Creek luego de que las crecidas arrasaran con el único puente de entrada y salida del vecindario. Más de una docena de vecinos se refugiaron en un centro comunitario o se trasladaron a hoteles.

“Todos los que salieron a trabajar esta mañana están atrapados”, dijo Guenther. “La mitad de las familias están aquí y la otra mitad está al otro lado del arroyo”.

Guenther señaló que contaba con suficientes suministros y que se coordinaba con otros residentes de la comunidad, compuesta por unas 280 personas. Dos enfermeras que viven en su calle se ofrecieron para ayudar a cualquier persona que necesitara atención médica.

Por su parte, Janice Quick, presidenta de la Cámara de Comercio de Wrightwood y residente del pueblo desde hace 45 años, indicó que un incendio forestal ocurrido en 2024 dejó gran parte del terreno sin cobertura arbórea.

La tormenta también dejó varados a Dillan Brown, su esposa y su hija de 14 meses en una cabaña alquilada en Wrightwood, con casi nada de comida y pañales solo para un día más. Brown explicó que las carreteras que conducen fuera de la montaña y hacia un supermercado quedaron bloqueadas por rocas y escombros.

Un residente publicó una solicitud de ayuda en un grupo de Facebook y, en menos de una hora, vecinos acudieron con más suministros de los necesarios para sobrellevar la tormenta, incluyendo pan, vegetales, leche, pañales y toallitas.

“Estamos un poco tristes y molestos porque no podremos estar en casa con nuestras familias”, dijo Brown, aunque destacó que la “bondad mostrada es una sensación verdaderamente abrumadora”.

Lluvias intensas

Residentes cercanos a zonas afectadas por el incendio Airport Fire, en el condado de Orange, también recibieron órdenes de evacuación.

Áreas costeras, incluyendo Malibú, permanecían bajo vigilancia de inundaciones hasta la tarde del viernes, mientras que se emitieron avisos de viento e inundaciones para gran parte del Valle de Sacramento y el área de la Bahía de San Francisco.

Varias carreteras, incluyendo un tramo de la Interestatal 5 cerca del aeropuerto de Burbank, fueron cerradas debido a inundaciones.

Las tormentas fueron provocadas por múltiples ríos atmosféricos que transportaron enormes cantidades de humedad desde los trópicos, en una de las semanas de mayor movimiento de viajes del año.

Por lo general, el sur de California recibe entre media pulgada y una pulgada (1.3 a 2.5 centímetros) de lluvia en esta época, pero esta semana muchas zonas podrían acumular entre cuatro y ocho pulgadas (10 a 20 centímetros), con cantidades mayores en áreas montañosas, explicó el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Mike Wofford.

Nieve en zonas elevadas

Fuertes nevadas y ráfagas de viento provocaron condiciones de visibilidad casi nula en sectores de la Sierra Nevada, complicando el tránsito por pasos montañosos. Autoridades advirtieron sobre un riesgo considerable de avalanchas en áreas cercanas al lago Tahoe, y una advertencia de tormenta invernal permanecía en efecto hasta la mañana del viernes.

El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en seis condados para facilitar la asistencia estatal en la respuesta a la tormenta.

El estado desplegó recursos de emergencia y personal de primera respuesta en varios condados costeros y del sur de California, mientras que la Guardia Nacional de California permanecía en alerta.