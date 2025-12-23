Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuerte tormenta con lluvias y nevadas azotará a California en Navidad

Se pronostican entre 3 y 6 pies de lluvia en las zonas costeras y los valles, y entre 5 y 15 pies en las estribaciones y las montañas

23 de diciembre de 2025 - 4:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mayor preocupación se centra en las áreas azotadas por los incendios de enero pasado en Los Ángeles, donde se podrían presentar deslaves. (Noah Berger)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El sur de California se prepara con alertas y órdenes de evacuación este martes para recibir un río atmosférico que, según los pronósticos, traerá fuertes lluvias, vientos intensos y grandes nevadas a la región durante las fiestas navideñas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha emitido una alerta de inundación vigente hasta el jueves por la noche debido a “inundaciones urbanas generalizadas y significativas, un alto riesgo de grandes desprendimientos de rocas y lodo, y crecidas rápidas en arroyos, riachuelos y ríos que probablemente requerirán rescates en aguas turbulentas”.

Se pronostican entre 3 y 6 pies de lluvia en las zonas costeras y los valles, y entre 5 y 15 pies en las estribaciones y las montañas.

La mayor preocupación se centra en las áreas azotadas por los incendios de enero pasado en Los Ángeles, donde se podrían presentar deslaves.

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para las propiedades en mayor riesgo, donde la policía está yendo puerta por puerta para alertar a los residentes a buscar refugio.

Además se han emitido advertencias de evacuación para que los residentes estén listos por si deben salir de sus casas.

Todo el sur de California está bajo alerta por tormenta invernal, una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad, por lo que han recomendado a los residentes a quedarse en casa.

También se han instalado barreras y sacos de arena para ayudar a prevenir deslizamientos de tierra.

El río atmosférico ya azotó el norte del estado, donde se reportó un muerto debido a las inundaciones. El riesgo aumentará en toda el Área de la Bahía de San Francisco y la Costa Central a medida que avance la semana.

También se esperan vientos muy fuertes y potencialmente dañinos hoy hasta el viernes por la mañana, especialmente en la costa y en las zonas elevadas del interior, lo que podría causar cortes de electricidad, por lo que las autoridades han recomendado a los residentes a estar preparados.

Se espera que la tormenta impacte los viajes aéreos por las fiestas. Las mayores precipitaciones de la tormenta se esperan durante la víspera de Navidad.

La Patrulla de Caminos de California ha advertido sobre condiciones de viaje peligrosas en las carreteras de todo el estado para la Nochebuena, con las lluvias más intensas en el sur del estado, desde Santa Bárbara hasta cerca de la frontera con México.

Las zonas de mayor altitud, como la Sierra Nevada, se verán afectadas por fuertes nevadas y vientos intensos, lo que creará condiciones de viaje peligrosas a los destinos turísticos en Navidad

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
