Reportan a nonagenario desaparecido en Añasco

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre de 90 años reportado como desaparecido en Añasco.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que Isauro Méndez Ramos fue visto por última vez el pasado sábado, 18 de abril, en su residencia, ubicada en el kilómetro 3.9 de la carretera PR-430, en el barrio Oveja.

Fue descrito de tez trigueña, ojos marrones, cabello y barba blanca, 5’6″ de estatura y 132 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía camisa color azul marino, pantalón corto tipo “bóxer” color gris y zapatos color marrón con medias altas color negras.

Méndez Ramos residía solo, agregó el informe policiaco sobre el caso, que está a cargo del agente Bisbal Torres, adscrito a la División de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Mayagüez

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“Cualquier ciudadano que pueda brindar información sobre el paradero de esta persona pueden comunicarse con la Policía de Puerto Rico, confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos (787) 878-4000, ext. 1450, 1451 y (787) 343-2020”, apuntó la Policía.