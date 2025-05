El sospechoso, que murió en la explosión que destrozó la clínica y sacudió la ciudad de Palm Springs, también intentó grabar video o transmitir el ataque, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a discutir detalles del ataque y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Las autoridades aún trabajaban para determinar un motivo y construir una cronología de los eventos previos al ataque. Aunque el FBI no dijo cómo había determinado que la explosión era terrorismo, los escritos dejados por el sospechoso, en los que comunicaba la creencia de que el mundo no debería estar poblado, parecen arrojar luz sobre el estado mental de la persona y ayudar a explicar la tesis de los investigadores de que el ataque fue dirigido e intencional.

Las autoridades no han revelado la identidad de la persona que se cree responsable, pero creen que el individuo murió en una explosión de un auto. Davis dijo que los investigadores no estaban buscando a nadie más.

El doctor Maher Abdallah, que dirige la clínica, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la explosión dañó el espacio de oficinas del centro, donde se realizan consultas con pacientes. El laboratorio de fertilización in vitro (FIV) de la clínica y los embriones almacenados están en otro lugar y no resultaron dañados.