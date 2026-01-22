Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escándalo bancario: Donald Trump demanda a JPMorgan por $5,000 millones

El presidente de Estados Unidos alegó que el banco cerró sus cuentas por motivos políticos

22 de enero de 2026 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AARON SCHWARTZ / POOL)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó al gigante bancario JPMorgan Chase y a su presidente ejecutivo Jamie Dimon por $5,000 millones, acusando a JPMorgan de desbancarlo a él y a sus negocios por razones políticas después de que dejó el cargo en enero de 2021.

La demanda, presentada en el tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida, alega que JPMorgan cerró abruptamente varias cuentas en febrero de 2021 con sólo 60 días de antelación y sin dar explicaciones. Al hacerlo, Trump alega que JPMorgan privó al presidente y a sus empresas de millones de dólares, interrumpió sus operaciones y obligó a Trump y a las empresas a abrir urgentemente cuentas bancarias en otros lugares.

“JPMC debanqueó (a Trump y sus negocios) porque creía que la marea política del momento favorecía hacerlo”, alega la demanda.

En un comunicado, JPMorgan dijo que “lamenta” que Trump les demandara, pero insistió en que no cerraron las cuentas por motivos políticos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
