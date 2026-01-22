Escándalo bancario: Donald Trump demanda a JPMorgan por $5,000 millones
El presidente de Estados Unidos alegó que el banco cerró sus cuentas por motivos políticos
22 de enero de 2026 - 3:07 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó al gigante bancario JPMorgan Chase y a su presidente ejecutivo Jamie Dimon por $5,000 millones, acusando a JPMorgan de desbancarlo a él y a sus negocios por razones políticas después de que dejó el cargo en enero de 2021.
La demanda, presentada en el tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida, alega que JPMorgan cerró abruptamente varias cuentas en febrero de 2021 con sólo 60 días de antelación y sin dar explicaciones. Al hacerlo, Trump alega que JPMorgan privó al presidente y a sus empresas de millones de dólares, interrumpió sus operaciones y obligó a Trump y a las empresas a abrir urgentemente cuentas bancarias en otros lugares.
“JPMC debanqueó (a Trump y sus negocios) porque creía que la marea política del momento favorecía hacerlo”, alega la demanda.
En un comunicado, JPMorgan dijo que “lamenta” que Trump les demandara, pero insistió en que no cerraron las cuentas por motivos políticos.
