Escándalo bancario: Donald Trump demanda a JPMorgan por $5,000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó al gigante bancario JPMorgan Chase y a su presidente ejecutivo Jamie Dimon por $5,000 millones, acusando a JPMorgan de desbancarlo a él y a sus negocios por razones políticas después de que dejó el cargo en enero de 2021.

La demanda, presentada en el tribunal del condado de Miami-Dade, en Florida, alega que JPMorgan cerró abruptamente varias cuentas en febrero de 2021 con sólo 60 días de antelación y sin dar explicaciones. Al hacerlo, Trump alega que JPMorgan privó al presidente y a sus empresas de millones de dólares, interrumpió sus operaciones y obligó a Trump y a las empresas a abrir urgentemente cuentas bancarias en otros lugares.

“JPMC debanqueó (a Trump y sus negocios) porque creía que la marea política del momento favorecía hacerlo”, alega la demanda.