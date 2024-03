Estados Unidos anuncia lanzamientos áreos de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza

”La ayuda que está fluyendo hacia Gaza no es suficiente. Hay vidas inocentes en juego. Hay vidas de niños en juego”, afirmó el mandatario al iniciar una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

”Debería haber cientos de camiones, no solo unos pocos. No me quedaré quieto. Estamos tratando de hacer todo lo posible para conseguir más asistencia”, expresó.Asimismo, Biden dijo que espera que “pronto” se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes de Hamás y un alto el fuego de seis semanas en la ofensiva israelí sobre Gaza que permita la entrada de ayuda a toda la Franja.