Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos aprueba venta de equipos y servicios para la Armada de Perú

Donald Trump había informado al Senado su intención de designar al país sudamericano como aliado principal fuera de la OTAN

16 de enero de 2026 - 9:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Perú solicitó comprar equipos y servicios para respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la nueva sede principal de la Armada. ####### Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo (Xavier Araújo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos aprobó el jueves la venta de equipo militar a Perú que servirá para diseñar y construir una nueva base de la Marina de Guerra peruana en el puerto del Callao, en el Pacífico sur, junto con otros elementos logísticos por unos $1,500 millones.

RELACIONADAS

La aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos se produjo luego de que en diciembre el presidente estadounidense Donald Trump informó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado su intención de designar a Perú como aliado principal no Miembro de la OTAN, integrada por 21 países —entre ellos Argentina, Brasil y Colombia— lo que otorga ventajas en la compra de armamento y asesoría técnica preferencial, según la cancillería peruana.

En la antigua Base Naval del Callao, construida en la década de 1930, atracan las embarcaciones militares de Perú, hay un astillero para reparar diversas naves y hubo una cárcel para los jefes del grupo terrorista Sendero Luminoso, narcotraficantes y el exjefe de espías del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Cerca está el puerto comercial del Callao, desde donde se envían exportaciones a Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el comunicado de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos, Perú solicitó comprar equipos y servicios para respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la nueva sede principal de la Armada, cercana a la desembocadura del río Rímac en el océano Pacífico.

La venta propuesta ahora pasará al Congreso de Estados Unidos. Los legisladores suelen intervenir en estas ventas y, en algunos casos, pueden bloquearlas.

El gobierno de Perú no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El canciller peruano Hugo de Zela informó en diciembre a la prensa internacional en Lima que ingenieros militares estadounidenses estaban colaborando con la Marina de Guerra de Perú en trasladar su antigua sede central a otro punto cercano para permitir la ampliación del puerto comercial del Callao.

Tags
Breaking NewsPerúDonald TrumpOTANDepartamento de Estado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
