Estados Unidos ataca otro buque supuestamente del narcotráfico

Washington - El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este jueves la destrucción de un nuevo buque supuestamente asociado al narcotráfico y el asesinato de los tres tripulantes, sumando 69 personas eliminadas en estos operativos en aguas internacionales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque por medio de su cuenta de Truth Social y aseguró que el bote traficaba “estupefacientes en el Caribe”.

A bordo se encontraban tres personas que fueron eliminadas, de acuerdo con el secretario, quien agregó una advertencia “si continúan traficando drogas, los mataremos”.

Hegseth acompañó su publicación con un vídeo en blanco y negro sin sonido del ataque al bote, también resaltó que el ataque fue ordenado por el presidente, Donald Trump, como ha referido en todos los ataques pasados.

Con este nuevo ataque, se suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas eliminadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, pero sin conocer detalles sobre su identidad.