NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos bombardea y mata a cinco personas en dos embarcaciones en el océano Pacífico que presuntamente traficaban drogas

Este sería el ataque número 28 y la cifra mortal de los ataques subió a 104

19 de diciembre de 2025 - 11:06 PM

El Ejército indicó que murieron tres personas en una embarcación y dos en la otra. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Estados Unidos dijo el jueves que realizó dos ataques más contra embarcaciones que, según afirmó, traficaban drogas en el océano Pacífico, con un saldo de cinco muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó en redes sociales que “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, aunque no presentó pruebas. También difundió videos en los que se observa a cada embarcación desplazándose a gran velocidad antes de ser alcanzada por una explosión.

El Ejército indicó que murieron tres personas en una embarcación y dos en la otra.

Con estos ataques, el número total conocido de bombardeos contra embarcaciones asciende a 28 y al menos 104 personas han muerto, según cifras anunciadas por el gobierno de Donald Trump.

El presidente Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

La administración enfrenta un creciente escrutinio de los legisladores por la campaña de ataques contra embarcaciones. El primer ataque, a principios de septiembre, incluyó un segundo bombardeo que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press
