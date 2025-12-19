Estados Unidos bombardea y mata a cinco personas en dos embarcaciones en el océano Pacífico que presuntamente traficaban drogas

El Ejército de Estados Unidos dijo el jueves que realizó dos ataques más contra embarcaciones que, según afirmó, traficaban drogas en el océano Pacífico, con un saldo de cinco muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó en redes sociales que “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”, aunque no presentó pruebas. También difundió videos en los que se observa a cada embarcación desplazándose a gran velocidad antes de ser alcanzada por una explosión.

El Ejército indicó que murieron tres personas en una embarcación y dos en la otra.

Con estos ataques, el número total conocido de bombardeos contra embarcaciones asciende a 28 y al menos 104 personas han muerto, según cifras anunciadas por el gobierno de Donald Trump.

El presidente Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

La administración enfrenta un creciente escrutinio de los legisladores por la campaña de ataques contra embarcaciones. El primer ataque, a principios de septiembre, incluyó un segundo bombardeo que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.