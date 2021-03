Miami — Estados Unidos concederá un estatus de protección temporal de 18 meses de duración a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, dijo el lunes a The Associated Press un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden que pidió no ser identificado siguiendo las políticas de la Casa Blanca.

El estatus, conocido como TPS por su nombre en inglés, permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación. Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del 8 de marzo, añadió el funcionario.

Unos 320,000 venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS.