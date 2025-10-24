Opinión
24 de octubre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

El USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque se unen al contingente movilizado desde el verano por el Pentágono

24 de octubre de 2025 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo del portaaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford. (Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina, al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”.

“Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”, agregó.

La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En la foto, soldados que participan en las maniobras militares en Puerto Rico caminan por la playa.
1 / 24 | Desde el amanecer: así se ven los ejercicios militares en Arroyo . La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. - Xavier Araújo

El USS Gerald R. Ford y el Grupo de Ataque 12 de la Marina se unen de este modo al contingente despleado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 o drones MQ-9 que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Este mismo viernes, Hegseth anunció que el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe que, según afirmó, era operada por la banda venezolana del Tren de Aragua, y detalló que en el ataque habrían muerto seis personas a las que calificó de “narcoterroristas”.

La tensión es especialmente elevada con Venezuela, puesto que Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de ese país mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pretende atacar en territorio venezolano.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
