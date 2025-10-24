Estados Unidos despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

El Pentágono anunció este viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina, al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Según el vocero, este despliegue “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”.

“Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales”, agregó.

Desde el amanecer: así se ven los ejercicios militares en Arroyo. La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico.

El USS Gerald R. Ford y el Grupo de Ataque 12 de la Marina se unen de este modo al contingente despleado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 o drones MQ-9 que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

Este mismo viernes, Hegseth anunció que el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe que, según afirmó, era operada por la banda venezolana del Tren de Aragua, y detalló que en el ataque habrían muerto seis personas a las que calificó de “narcoterroristas”.