Estados unidos excluye a cinco europeos que presuntamente presionaron para censurar puntos de vista estadounidenses en Internet

Washington- El Departamento de Estado anunció el martes la prohibición de entrada en su territorio a cinco europeos a los que acusa de liderar esfuerzos para presionar a empresas tecnológicas estadounidenses para que censuren o supriman puntos de vista estadounidenses.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, no nombró a quienes, según él, incumplían la nueva política de visados anunciada en mayo para restringir la entrada de extranjeros considerados responsables de la censura de la expresión protegida en Estados Unidos. Sólo los identificó como activistas “radicales” y organizaciones no gubernamentales “armadas”.

“Durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado los esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para castigar los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”, publicó Rubio en X. “La Administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial”.

Los cinco europeos fueron identificados posteriormente por Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, en una serie de publicaciones en las redes sociales. Entre ellos se encuentran un antiguo comisario de la Unión Europea y los líderes de organizaciones que abordan el odio digital.

En su declaración, Rubio afirmó que estas medidas fomentaban las campañas de censura de gobiernos extranjeros contra estadounidenses y empresas estadounidenses, lo que, en su opinión, creaba “consecuencias potencialmente graves para la política exterior” de Estados Unidos.

Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas. (Foto AP) (Virginia Mayo)

La acción para prohibirles la entrada a Estados Unidos forma parte de una campaña de la administración Trump contra la influencia extranjera sobre el discurso en línea, utilizando la ley de inmigración en lugar de regulaciones o sanciones de la plataforma.

Los cinco nombrados por Rogers son: Imran Ahmed, director ejecutivo del Centre for Countering Digital Hate; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, responsables de HateAid, una organización alemana; el ex comisario de la UE Thierry Breton, que fue responsable de asuntos digitales; y Clare Melford, que dirige el Global Disinformation Index.

En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, a las personas afectadas se les prohibirá, en general, la entrada en Estados Unidos, y algunas podrían enfrentarse a procedimientos de expulsión si ya se encuentran en el país. Los funcionarios dijeron que la administración podría ampliar la lista si continúan acciones similares en el extranjero.

La mayoría de los europeos están cubiertos por el Programa de Exención de Visado, lo que significa que no necesitan necesariamente visado para entrar en el país. Sin embargo, sí necesitan cumplimentar una solicitud en línea antes de su llegada en virtud de un sistema gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que es posible que al menos algunas de estas cinco personas hayan sido marcadas por el DHS, dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato para discutir detalles no divulgados públicamente.