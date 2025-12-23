Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados unidos excluye a cinco europeos que presuntamente presionaron para censurar puntos de vista estadounidenses en Internet

Incluido un excomisario de la Unión Europea, el quinteto tienen prohibida al país

23 de diciembre de 2025 - 7:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Secretario de Estado, Marco Rubio, no nombró a quienes, según él, incumplían la nueva política de visados anunciada en mayo para restringir la entrada de extranjeros considerados responsables de la censura de la expresión protegida en Estados Unidos. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Departamento de Estado anunció el martes la prohibición de entrada en su territorio a cinco europeos a los que acusa de liderar esfuerzos para presionar a empresas tecnológicas estadounidenses para que censuren o supriman puntos de vista estadounidenses.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, no nombró a quienes, según él, incumplían la nueva política de visados anunciada en mayo para restringir la entrada de extranjeros considerados responsables de la censura de la expresión protegida en Estados Unidos. Sólo los identificó como activistas “radicales” y organizaciones no gubernamentales “armadas”.

“Durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado los esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para castigar los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”, publicó Rubio en X. “La Administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial”.

Los cinco europeos fueron identificados posteriormente por Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, en una serie de publicaciones en las redes sociales. Entre ellos se encuentran un antiguo comisario de la Unión Europea y los líderes de organizaciones que abordan el odio digital.

En su declaración, Rubio afirmó que estas medidas fomentaban las campañas de censura de gobiernos extranjeros contra estadounidenses y empresas estadounidenses, lo que, en su opinión, creaba “consecuencias potencialmente graves para la política exterior” de Estados Unidos.

Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas. (Foto AP)
Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas. (Foto AP) (Virginia Mayo)

La acción para prohibirles la entrada a Estados Unidos forma parte de una campaña de la administración Trump contra la influencia extranjera sobre el discurso en línea, utilizando la ley de inmigración en lugar de regulaciones o sanciones de la plataforma.

Los cinco nombrados por Rogers son: Imran Ahmed, director ejecutivo del Centre for Countering Digital Hate; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, responsables de HateAid, una organización alemana; el ex comisario de la UE Thierry Breton, que fue responsable de asuntos digitales; y Clare Melford, que dirige el Global Disinformation Index.

En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, a las personas afectadas se les prohibirá, en general, la entrada en Estados Unidos, y algunas podrían enfrentarse a procedimientos de expulsión si ya se encuentran en el país. Los funcionarios dijeron que la administración podría ampliar la lista si continúan acciones similares en el extranjero.

La mayoría de los europeos están cubiertos por el Programa de Exención de Visado, lo que significa que no necesitan necesariamente visado para entrar en el país. Sin embargo, sí necesitan cumplimentar una solicitud en línea antes de su llegada en virtud de un sistema gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que es posible que al menos algunas de estas cinco personas hayan sido marcadas por el DHS, dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato para discutir detalles no divulgados públicamente.

Este año se anunciaron otras políticas de restricción de visados, junto con prohibiciones dirigidas a visitantes extranjeros de ciertos países de África y Oriente Medio y de la Autoridad Palestina. Los visitantes de algunos países podrían tener que depositar una fianza financiera al solicitar un visado.

Tags
Breaking NewsUnión EuropeaEuropaEstados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosMarco Rubio
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: