29 de octubre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marco Rubio excluye a Cuba de la ayuda estadounidense por el huracán Melissa

Estados Unidos estará enviando ayuda a los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas

29 de octubre de 2025 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, no incluyó a Cuba dentro del grupo de países, aunque la isla también ha resultado impactada por el ciclón. (Lynne Sladky)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, excluyó este miércoles a Cuba de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del huracán Melissa.

RELACIONADAS

“Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa”, escribió en un mensaje en X.

“Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe”, añadió.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, no incluyó a Cuba dentro del grupo de países, aunque la isla también ha resultado impactada por el ciclón.

Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana.Vehículos transitan por la avenida John F. Kennedy bajo la lluvia provocada por el huracán Melissa este lunes, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría También se han reportado importantes inundaciones y fuertes afectaciones en Bayamo, Baracoa y Contramaestre, entre otras localidades de la región más afectada, con calles convertidas en ríos de color marrón.
1 / 71 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez

Melissa es el huracán más devastador de la temporada en el Atlántico: Haití ha reportado al menos veinte muertos, la mitad de ellos niños, y diez desaparecidas y en Jamaica 500,000 personas se han quedado sin luz.

Cuba amaneció este miércoles con cerca de 3.5 millones de personas sin corriente, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, que actualmente se ha debilitado a la categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, se dirige por el este de la isla hacia Bahamas.

El huracán tocó tierra en el extremo oriental de Cuba y provocó vientos sostenidos de 120 millas por hora que han ido debilitándose con las horas. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura antagonista contra el Gobierno de Cuba, y defiende sanciones, presiones y embargos en su contra.

Tags
Breaking NewsMarco RubioHuracán MelissaCuba
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
