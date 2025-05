Estudio muestra respuesta inmune en adultos mayores con vacuna combinada de gripe y COVID-19

La tecnología de ARN mensajero se utiliza en las vacunas aprobadas para COVID-19 y RSV, pero aún no ha sido aprobada para una vacuna contra la gripe. Moderna cree que el ARN mensajero podría acelerar la producción de vacunas contra la gripe en comparación con los procesos tradicionales que utilizan huevos de gallina o grandes cubas de células. Una vacuna combinada también podría mejorar las tasas de vacunación, escribieron los investigadores en el estudio publicado en el Journal of the American Medical Association.