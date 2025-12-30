Fallece a sus 35 años la nieta del presidente John F. Kennedy

La periodista ambiental Tatiana Schlossberg, nieta del fallecido presidente John F. Kennedy, murió a los 35 años.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy —la hija de Kennedy— y de Edwin Schlossberg, reveló que padecía cáncer terminal en un ensayo publicado en noviembre de 2025 en The New Yorker. Su familia emitió un comunicado informando su fallecimiento, el cual fue divulgado en redes sociales por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre vivirá en nuestros corazones”, indicó el comunicado. No se divulgó la causa de la muerte ni el lugar donde ocurrió.

A Schlossberg le diagnosticaron leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, cuando tenía 34 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su médico notó que su conteo de glóbulos blancos era elevado. Resultó ser leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, que se observa mayormente en personas de edad avanzada.

En el ensayo, titulado “A Battle With My Blood” (“Una batalla con mi sangre”), Schlossberg relató haber pasado por múltiples rondas de quimioterapia, dos trasplantes de células madre y su participación en ensayos clínicos. Durante el ensayo más reciente, escribió, su médico le dijo que “podía mantenerme con vida durante un año, tal vez”.

Schlossberg también criticó en el ensayo políticas impulsadas por el primo de su madre, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., al señalar que las iniciativas que respaldó podrían perjudicar a pacientes con cáncer como ella. Su madre había exhortado a los senadores a rechazar su confirmación.

“A medida que pasaba cada vez más de mi vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que luchaban por mejorar la vida de los demás, observaba cómo Bobby recortaba casi medio billón de dólares en fondos para la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer”, lee el ensayo.

Schlossberg trabajó como reportera especializada en cambio climático y medioambiente para la sección de Ciencia de The New York Times. Su libro de 2019, Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have (“Consumo inadvertido: el impacto ambiental que no sabes que tienes”), ganó en 2020 el Premio Rachel Carson al Libro Ambiental, otorgado por la Sociedad de Periodistas Ambientales.

En el ensayo publicado en The New Yorker, Schlossberg escribió que temía que su hija y su hijo no la recordaran. Se sentía engañada y triste por no poder seguir viviendo “la maravillosa vida” que tenía junto a su esposo, George Moran. Aunque sus padres y hermanos, Rose y Jack, intentaban ocultarle su dolor, dijo que ella lo sentía todos los días.