Festival de cine canino estrena sección de perros de ayuda para veteranos de guerra

Este festival, así como el “Cat Film Festival” que se presenta el 2 de noviembre, fueron creados y son dirigidos por Tracie Hotchner, una defensora del bienestar de las mascotas, para celebrar el vínculo entre los perros y gatos y las personas de todo el mundo. Es autora de “The Dog Bible: Everything Your Dog Wants You to Know” y “The Cat Bible: Everything Your Cat Expects You To Know”.