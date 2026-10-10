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Fiscales se oponen: Luigi Mangione busca frenar juicio estatal por asesinato

La defensa intentan que se desestimen los cargos estatales al invocar la protección contra la doble exposición

10 de octubre de 2026 - 8:46 PM

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Se espera una decisión a finales del otoño. (David Dee Delgado)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los fiscales de Nueva York solicitaron el viernes que continúe el caso por asesinato contra Luigi Mangione, al argumentar que su declaración de culpabilidad en el tribunal federal no debe poner fin a un proceso separado en el tribunal estatal por la muerte del principal ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

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Los procesos estatal y federal se centran en “daños distintos, males distintos, propósitos distintos y delitos distintos”, escribieron el fiscal auxiliar de distrito de Manhattan, Joel Seidemann, y sus colegas en un documento judicial.

Los abogados defensores de Mangione intentan que se desestimen los cargos estatales por asesinato y delitos relacionados con armas, al invocar la protección contra la doble exposición. Este principio jurídico impide, en términos generales, que una persona sea procesada repetidamente por el mismo delito, aunque sus particularidades pueden ser complejas y objeto de controversia cuando intervienen distintos tribunales.

En respuesta al documento presentado el viernes por los fiscales, los abogados de Mangione se remitieron a sus escritos judiciales anteriores, en los que sostienen que los gobiernos estatal y federal están “procesando al mismo hombre dos veces por el mismo hecho”.

Se espera una decisión a finales del otoño.

Está en juego si Mangione continuará enfrentando un juicio en un tribunal estatal de Nueva York, en Manhattan, y, potencialmente, cuánto tiempo pasará en prisión si resulta convicto. Ya enfrenta la posibilidad de una larga sentencia federal. Una condena estatal, de producirse, podría añadir más tiempo.

Los fiscales de Manhattan argumentan que la protección contra la doble exposición no aplica a la situación de Mangione. Aunque tanto su caso como el proceso federal se relacionan con el asesinato de Thompson en diciembre de 2024, sostienen que los cargos específicos comprenden elementos jurídicos y conductas delictivas diferentes.

Mangione se declaró culpable en agosto de cargos federales de acecho y acecho cibernético. Admitió ante el tribunal que cruzó fronteras estatales para viajar a Nueva York y matar a Thompson, y que luego le disparó por la espalda en una calle de Manhattan. El hombre de 28 años dijo que decidió atacar al ejecutivo tras padecer fuertes dolores de espalda durante años y “sortear los obstáculos del sistema de seguros de salud”.

En el caso estatal, entretanto, Mangione se declaró no culpable en 2024 de cargos por asesinato, delitos relacionados con armas y uso de una identificación falsa. Si va a juicio, su admisión en el tribunal federal podría utilizarse en su contra.

Thompson, de 50 años, dirigía una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos. Su asesinato —con municiones que, según las autoridades, llevaban inscritas las palabras “demorar”, “denegar” y “deponer”— alarmó a la industria de la salud y dejó al descubierto el enojo que muchos estadounidenses sienten hacia ella. Algunas personas presentaron a Mangione como una figura valiente, mientras otras, incluidos funcionarios públicos, afirmaron que el asesinato no tuvo nada de heroico.

Mangione, miembro de una prominente familia de Maryland dedicada al negocio de bienes raíces, tiene un bachillerato y una maestría en ciencias de computación. Trabajó durante un tiempo para un sitio web de compraventa de automóviles. Según la Policía, nunca tuvo un seguro de UnitedHealthcare.

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