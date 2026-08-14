Luigi Mangione se declara culpable de cargos federales de acecho por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Nueva York - Luigi Mangione se declaró culpable el viernes de cargos federales de acecho relacionados con el asesinato en 2024 de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Mangione, de 28 años, presentó su declaración de culpabilidad durante una vista convocada apresuradamente en el Tribunal Federal de Manhattan, con lo que resolvió uno de los dos casos que enfrenta en relación con la muerte de Thompson. Tras esta declaración, sus abogados podrían solicitar que el caso estatal sea desestimado bajo el argumento de doble exposición.

Mangione fue acusado tanto por fiscales federales como estatales de emboscar a Thompson, de 50 años, frente a un hotel de Nueva York el 4 de diciembre de 2024, cuando el ejecutivo de seguros se dirigía a la conferencia anual de inversionistas de su compañía.

PUBLICIDAD

Un video de vigilancia del asesinato mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole a Thompson por la espalda. La Policía indicó que en las municiones estaban escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose” —“retrasar”, “denegar” y “destituir”—, en alusión a una frase utilizada para describir las maneras en que las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Difunden revelador video del momento en que asesinaron al CEO de UnitedHealthcare El sospechoso se le acercó por la espalda y le disparó a Brian Thompson en Nueva York.

Ese detalle, junto con revelaciones de que Mangione criticaba duramente a las aseguradoras de salud en escritos personales y las calificaba de codiciosas, según las autoridades, convirtió el caso en un punto central del debate sobre la industria y a Mangione en una figura emblemática para algunos de sus críticos.

Mangione nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la Policía y la compañía. Graduado de la Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después del tiroteo, cuando fue reconocido en un restaurante McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unas 230 millas (370 kilómetros) al oeste de Manhattan.

Thompson dirigía una de las aseguradoras de salud más grandes de Estados Unidos, aunque no era muy conocido fuera de la industria. Formado como contador, había trabajado durante 20 años en la empresa matriz UnitedHealth Group Inc. y en 2021 se convirtió en director ejecutivo de su división de seguros, UnitedHealthcare.

El juicio por los cargos estatales de asesinato está programado para comenzar el próximo mes. No está claro si ese proceso seguirá adelante tras la declaración de culpabilidad de Mangione en el caso federal.

1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press 1 / 15 Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. The Associated Press Compartir

Los cargos federales acusan a Mangione de acechar a Thompson con la intención de causarle la muerte. Tanto el caso federal como el estatal podrían resultar en una sentencia de cadena perpetua. A principios de este año, una jueza federal desestimó cargos adicionales que podrían haber expuesto a Mangione a una posible pena de muerte.

PUBLICIDAD

Mangione había expresado su inconformidad con la posibilidad de enfrentar dos juicios y le dijo a una jueza en febrero: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno es dos. Es doble exposición bajo cualquier definición de sentido común”.

Bajo las leyes de Nueva York, un proceso estatal podría quedar impedido si el caso federal se resuelve primero.

Las protecciones contra la doble exposición en el estado entran en vigor si un jurado ya ha sido juramentado en un proceso anterior, como uno federal, o si ese proceso concluye con una declaración de culpabilidad. Los casos de Mangione involucran cargos distintos derivados de una misma secuencia de hechos.

En una carta enviada el mes pasado, fiscales estatales objetaron la posibilidad de que una declaración de culpabilidad en el caso federal dejara sin efecto el proceso estatal.

1 / 8 | Así se vio la escena donde ocurrió el asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York. - The Associated Press 1 / 8 Así se vio la escena donde ocurrió el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York. The Associated Press Compartir

La jueza federal Margaret M. Garnett ha emitido varias decisiones adversas para la defensa, entre ellas una determinación en enero que permitió a los fiscales utilizar como evidencia contra Mangione artículos confiscados de su mochila durante el arresto.

Entre esos objetos se encontraba una pistola fabricada con una impresora 3D que, según los investigadores, coincidía con el arma utilizada para matar a Thompson, así como una libreta en la que, de acuerdo con las autoridades, Mangione describía su intención de matar a un ejecutivo de una compañía de seguros.