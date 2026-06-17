Luigi Mangione alegará defensa psiquiátrica por el asesinato del director de UnitedHealthcare

Nueva York - Luigi Mangione alegará una defensa por motivos psiquiátricos en su juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, según informó un juez este miércoles.

El juez Gregory Carro ha declarado que los abogados de Mangione le han comunicado que intentarán demostrar que este sufría “una perturbación emocional extrema en el momento de los hechos”.

Si lo consiguen, Mangione podría ser enviado a un centro de tratamiento psiquiátrico en lugar de a la cárcel.

La resolución de Carro se produjo dos semanas después de que celebrara una vista a puerta cerrada sobre el asunto, a petición de la defensa. Afirmó que hará públicos los documentos relacionados con la vista y con la solicitud de la defensa de que se aplace el juicio por motivos psiquiátricos.

“El motivo del secreto judicial era dar a la defensa la oportunidad de decidir si iba a seguir adelante con esa línea de defensa y cuál sería la naturaleza de la misma”, afirmó Carro.

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La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmó que hacer pública la transcripción de la vista a puerta cerrada y los documentos relacionados con su defensa psiquiátrica le perjudicará en su proceso federal.

“La razón por la que solicitamos el secreto judicial es que esta defensa no está prevista a nivel federal y el Sr. Mangione está siendo juzgado a nivel federal, lo que perjudica su defensa respecto a los mismos hechos”, afirmó Friedman Agnifilo.

1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press 1 / 15 Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. The Associated Press Compartir

El juez tenía previsto pronunciarse sobre el asunto el martes, pero lo aplazó un día porque la fiscalía no había informado al centro penitenciario donde se encuentra Mangione de que se requería la presencia del acusado en el juicio.

Mangione estaba sentado entre sus abogados, vestido con un traje azul y una camisa clara abotonada. Su juicio está previsto para el 8 de septiembre.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Su juicio federal, en el que se le acusa de acoso, está previsto que comience el 13 de octubre. Podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos.

Thompson, de 50 años, fue asesinado cuando se dirigía a pie a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose”, imitando una frase que se utiliza para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las indemnizaciones.

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Mangione, licenciado por una universidad de la Ivy League y procedente de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unas 230 millas (unos 370 kilómetros) al oeste de Manhattan. En la vista celebrada el 18 de mayo, Carro dictaminó que una pistola y un cuaderno que, según la fiscalía, vinculan a Mangione con el asesinato, pueden utilizarse como pruebas en su contra.