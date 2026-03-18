Abogados de Luigi Mangione intentan retrasar sus juicios estatales y federales

NUEVA YORK - Los abogados de Luigi Mangione pidieron el miércoles a un juez que pospusiera su juicio federal por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, hasta principios del año que viene y dijeron que intentarían que su juicio estatal por asesinato se retrasara hasta septiembre.

En una carta dirigida a la jueza de distrito Margaret Garnett, los abogados de Mangione afirmaron que el calendario actual -el juicio estatal en junio y el federal en septiembre- le pondría “en la tesitura de tener que prepararse para dos juicios complicados y serios al mismo tiempo.”

Pidieron a Garnett que aplazara el juicio federal hasta enero de 2027 para poder tener la oportunidad de pedir al juez de primera instancia del estado, Gregory Carro, que reprograme el inicio de ese caso del 8 de junio al 8 de septiembre. Mangione se ha declarado inocente en ambos casos.

1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press 1 / 15 Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. The Associated Press Compartir

Carro había planteado anteriormente la posibilidad de trasladar el juicio estatal a septiembre, pero sólo si los fiscales federales recurrían la decisión de Garnett que les impedía solicitar la pena de muerte. Se negaron a hacerlo, dejando intactas las fechas del juicio estatal de junio y del juicio federal de septiembre.

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Mantener el horario actual violaría los derechos constitucionales de Mangione, argumentaron sus abogados.

Entre otras preocupaciones, dijeron, los preparativos para la selección del jurado en el caso federal se solaparían con el juicio estatal, lo que limitaría la capacidad de Mangione para revisar los cuestionarios rellenados por cientos de posibles jurados, vulnerando su derecho a participar en su propia defensa.

Según sus abogados, la celebración de dos juicios consecutivos también privaría a Mangione de su derecho a una asistencia letrada efectiva, ya que se verían obligados a prepararse para el juicio federal y, al mismo tiempo, defenderle ante el tribunal en el juicio estatal.

1 / 8 | Así se vio la escena donde ocurrió el asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York. - The Associated Press 1 / 8 Así se vio la escena donde ocurrió el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York. The Associated Press Compartir

Los abogados de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, Marc Agnifilo y Jacob Kaplan, escribieron: “Aunque son fieros defensores de sus clientes, los abogados defensores no pueden estar en dos sitios a la vez”.

Los fiscales federales se oponen a la petición, dijeron.

La fiscalía de Manhattan, que lleva el caso federal, declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que lleva el caso estatal.

Mangione, de 27 años, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua si es condenado en cualquiera de los dos casos. En una vista judicial celebrada en febrero, se manifestó en contra de la perspectiva de dos juicios, diciendo al juez: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble enjuiciamiento según cualquier definición de sentido común”.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel del centro de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un vídeo de vigilancia muestra a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que las palabras “delay”, “deny” y “depose” estaban escritas en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

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Mangione, licenciado por la Universidad de Pensilvania y procedente de una acaudalada familia de Maryland, fue detenido cinco días después tras ser visto comiendo en un McDonald’s de Altoona (Pensilvania), a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Sus abogados han alegado que las autoridades perjudicaron su caso al convertir su detención en un espectáculo de “película de Marvel”, incluso haciendo que agentes armados le hicieran desfilar por un muelle de Manhattan después de que fuera trasladado en avión a Nueva York y declarando públicamente su deseo de solicitar la pena de muerte antes de que fuera acusado.

En enero, Garnett desestimó un cargo federal de asesinato -asesinato mediante el uso de un arma de fuego- que había permitido a los fiscales solicitar la pena capital, por considerarlo jurídicamente erróneo. Garnett escribió que lo hacía para “excluir la pena de muerte como un castigo disponible para ser considerado por el jurado” cuando sopesara si condenar o no a Mangione.

En su carta, los abogados de Mangione argumentaban que retrasar el juicio federal permitiría que transcurriera un tiempo entre su juicio estatal y el comienzo del proceso de cuestionario de jurados que precede a la selección del jurado en el asunto federal.

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