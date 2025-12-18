Caso Luigi Mangione: juez fallará en mayo sobre la exclusión de pruebas clave en el juicio

NUEVA YORK - La vista previa al juicio de Luigi Mangione terminó el jueves con un juez diciendo que planea decidir en mayo sobre las pruebas que los fiscales podrán utilizar en su juicio en Nueva York por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson.

Los fiscales descansaron su caso después de llamar a casi 20 testigos durante tres semanas, muchos de ellos oficiales de policía involucrados en el arresto de Mangione en diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania. Los abogados de Mangione optaron por no llamar a ningún testigo.

Carro dio de plazo a los abogados de Mangione hasta el 29 de enero y a los fiscales hasta el 5 de marzo para presentar escritos resumiendo sus argumentos. El juez dijo que dictará sentencia el 18 de mayo.

Mangione, de 27 años, está tratando de excluir los elementos, incluyendo una pistola y un cuaderno encontrado en su mochila que los fiscales dicen que lo vinculan a Thompson 4 de diciembre 2024, disparos en Manhattan. Los fiscales dicen que la pistola de 9 mm coincide con la utilizada para matar a Thompson y el cuaderno contiene una entrada que describe su intención de “wack” un ejecutivo de seguros de salud.

Los abogados de Mangione sostienen que todo lo encontrado en la mochila de Mangione debe ser excluido de su juicio porque la policía no tenía una orden de registro y carecía de motivos para justificar un registro sin orden judicial.

Los fiscales afirman que el registro fue legal porque se llevó a cabo junto con una detención y los agentes estaban comprobando que no hubiera objetos peligrosos en la bolsa que pudieran ser perjudiciales para ellos o para el público. La policía obtuvo finalmente una orden judicial, según la fiscalía.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales de asesinato. La audiencia previa al juicio sólo se aplica al caso estatal. Sus abogados están haciendo un esfuerzo similar para excluir las pruebas de su caso federal, donde los fiscales están buscando la pena de muerte.

