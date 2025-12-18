Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Caso Luigi Mangione: juez fallará en mayo sobre la exclusión de pruebas clave en el juicio

Entre la evidencia figura una pistola y un cuaderno

18 de diciembre de 2025 - 12:33 PM

Luigi Mangione comparece ante el Tribunal Penal de Manhattan, el martes 16 de diciembre de 2025, en Nueva York. (William Farrington /New York Post vía AP, Pool) (William Farrington)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - La vista previa al juicio de Luigi Mangione terminó el jueves con un juez diciendo que planea decidir en mayo sobre las pruebas que los fiscales podrán utilizar en su juicio en Nueva York por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson.

Los fiscales descansaron su caso después de llamar a casi 20 testigos durante tres semanas, muchos de ellos oficiales de policía involucrados en el arresto de Mangione en diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania. Los abogados de Mangione optaron por no llamar a ningún testigo.

Carro dio de plazo a los abogados de Mangione hasta el 29 de enero y a los fiscales hasta el 5 de marzo para presentar escritos resumiendo sus argumentos. El juez dijo que dictará sentencia el 18 de mayo.

El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. Las autoridades, entre estas la policía de Nueva York (NYPD), difundieron imágenes capturadas por cámaras de seguridad para dar con el asesino de Thompson. “Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi”, dijo la familia de Mangione en un comunicado publicado en redes sociales el lunes por la noche por su primo, el delegado de Maryland Nino Mangione. “Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados”.
1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press

Mangione, de 27 años, está tratando de excluir los elementos, incluyendo una pistola y un cuaderno encontrado en su mochila que los fiscales dicen que lo vinculan a Thompson 4 de diciembre 2024, disparos en Manhattan. Los fiscales dicen que la pistola de 9 mm coincide con la utilizada para matar a Thompson y el cuaderno contiene una entrada que describe su intención de “wack” un ejecutivo de seguros de salud.

Los abogados de Mangione sostienen que todo lo encontrado en la mochila de Mangione debe ser excluido de su juicio porque la policía no tenía una orden de registro y carecía de motivos para justificar un registro sin orden judicial.

Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York.El ejecutivo recibió un disparo en el pecho, según reportes periodísticos, frente a la hospedería en la que se llevaría a cabo la reunión de anual de accionistas de la aseguradora este miércoles.La Policía brindaría mayores detalles sobre el asesinato en una conferencia de prensa.
1 / 8 | Así se vio la escena donde ocurrió el asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, fue asesinado en la mañana del miércoles frente al conocido hotel Hilton Midtown, en Nueva York. - The Associated Press

Los fiscales afirman que el registro fue legal porque se llevó a cabo junto con una detención y los agentes estaban comprobando que no hubiera objetos peligrosos en la bolsa que pudieran ser perjudiciales para ellos o para el público. La policía obtuvo finalmente una orden judicial, según la fiscalía.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales de asesinato. La audiencia previa al juicio sólo se aplica al caso estatal. Sus abogados están haciendo un esfuerzo similar para excluir las pruebas de su caso federal, donde los fiscales están buscando la pena de muerte.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Luigi Mangione
