Luigi Mangione llevaba miles de dólares en efectivo dentro de una billetera cuando fue detenido

Nueva York— Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, ejecutivo de la compañía de seguros de salud UnitedHealthcare, llevaba miles de dólares en efectivo dentro de una billetera cuando fue detenido, según testificó este martes un oficial de policía de Pensilvania durante una audiencia celebrada en Nueva York en el que la defensa del joven de 27 años intenta impugnar la recolección de pruebas en su caso estatal.

Mangione llevaba una billetera azul y blanca con un diseño tribal hawaiano y una tortuga marina estampada, que Joseph Detwiler, un oficial de policía de Altoona, en Pensilvania, sacó del abrigo del sospechoso tras detener al joven por dar una identidad falsa.

Durante la audiencia de hoy, también se enseñó una foto aparte de lo que parecían ser más de $7,000 en efectivo, principalmente billetes de cien dólares, que la policía confiscó.

Mangione -que se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se volvió a sentar en el banquillo de los acusados sin esposas y vestido de civil, esta vez, con un traje negro y menos sonriente que ayer.

Los abogados de Mangione argumentan que la policía registró su mochila ilegalmente, sin orden judicial, por lo que esa prueba debería ser excluida del caso estatal.

Entre las pruebas que la defensa de Mangione quiere excluir se encuentran: una pistola de 9mm y una libreta en la que, según la fiscalía, describió su intención de “atacar” a un ejecutivo de seguros médicos.

Este año, el acusado se ha declarado inocente de los cargos federales -que de ser declarado culpable, podría resultar en una condena de entre 25 años y cadena perpetua- y estatales -por los cuales podría enfrentar la pena de muerte- relacionados con el homicidio.