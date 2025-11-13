Opinión
13 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Defensa de Luigi Mangione acusa a la Policía de Nueva York de falsificar declaración de su madre

Los abogados argumentan que no existe en ninguna de las pruebas de descubrimiento proporcionadas hasta la fecha

13 de noviembre de 2025 - 1:49 PM

La defensa de Luigi Mangione sostiene que “todo el descubrimiento proporcionado hasta ahora indica que ella no hizo tal declaración”. (Steven Hirsch)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— Los abogados de Luigi Mangione -acusado de asesinar el año pasado en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare- indicaron en un documento judicial, publicado este jueves, que impugnaron la validez del Certificado de Cumplimiento (COC) de la Fiscalía y acusan a la Policía de dar información falsa para perjudicar a su cliente.

La defensa del joven, de 27 años, indica que en diciembre de 2024 el Jefe de Detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó que la madre de Mangione, durante una conversación con la Policía, dijo que el tiroteo “podría ser algo que él podría hacer”, cita que fue luego difundida por los medios, pero que esta supuesta declaración de la señora Mangione no existe en ninguna de las pruebas de descubrimiento proporcionadas hasta la fecha.

De hecho, sostienen que “todo el descubrimiento proporcionado hasta ahora indica que ella no hizo tal declaración”.

El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. Las autoridades, entre estas la policía de Nueva York (NYPD), difundieron imágenes capturadas por cámaras de seguridad para dar con el asesino de Thompson. “Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi”, dijo la familia de Mangione en un comunicado publicado en redes sociales el lunes por la noche por su primo, el delegado de Maryland Nino Mangione. “Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados”.
1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press

Mangione se declaró este año inocente de los cargos estatales y federales por el tiroteo a Thompson el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Nueva York.

Hace unos meses, los abogados de Mangione pidieron que se desestimara la causa federal contra él y que, como mínimo, se impidiera al Gobierno de Estados Unidos solicitar la pena de muerte.

Está previsto que Mangione comparezca ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dirime la causa federal contra él, el próximo 5 de diciembre, pocos días después de que arranquen las vistas preliminares del caso presentado contra él por el estado de Nueva York.

El acusado también encara otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado.

Breaking NewsLuigi Mangione UnitedHealthcareAsesinatosNueva YorkPolicía de Nueva YorkBrian Thompson
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
